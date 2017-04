Avem de ales, 2% dăm bugetului de stat ori asociațiilor non-profit



În vara anului trecut, Parlamentul a votat, în lectură finală, modificările la Legea cu privire la asociaţiile obşteşti sau, cum mai este numită, Legea 2%.

Astfel, ONG-urile din Moldova sau cultele religioase vor putea fi parţial finanţate și de contribuabili. Aceștia pot alege, fie direcţionează 2% din impozitul pe venit reținut din salariu în Bugetul de Stat, fie unei organizaţii non-guvernamentale sau unui cult religios.Cert e că banii pot fi folosiți de ONG-uri doar pentru a contribui la dezvoltarea educaţiei, ştiinţei, culturii, sportului, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, în timp ce bisericile – pentru activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate.

Asociația Obștească „Sprijin și Speranță”, pe parcursul mai multor ani a implementat proiecte importante pentru orașul și raionul Ungheni. Președinta acesteia, Maria Calchei, consideră că Legea 2% este oportună: „Dacă fiecare dintre noi, persoanele fizice, vom contribui câte puțin în favoarea unei asociații non-guvernamentale, care se ocupă cu realizarea proiectelor sociale, de caritate, vom reuși să rezolvăm mai multe probleme pentru anumite categorii de populație, în special pentru păturile social-vulnerabile”. Potrivit dânsei, mai multe persoane s-au interesat dacă pot să doneze o parte din impozitul pe venit, doar că deocamdată asociația respectivă nu se află în lista acelor structuri care pot beneficia de aceste contribuții. Cauza? „Nu avem certificatul de utilitate publică, eliberat de Ministerul Justiției. Din lipsă de timp nu am reușit să îl perfectăm. Dar ne vom mobiliza și vom soluționa această problemă”, a spus Maria Calchei.

Din banii care ar putea să îi adune din contribuțiile persoanelor fizice, președinta asociației ar putea dezvolta serviciul „Școala părinților”. „Familia are nevoie de susținere pentru a învăța cum să își facă un program de lucru cu copilul care are probleme de sănătate, cum să iasă din impas sau să ia decizii de sine stătător”, argumentează interlocutoarea.

Și parohul bisericii „Sf. Dumitru” din Costuleni, preotul Anatol Sîrghi, îndeamnă enoriașii să jertfească 2% din impozitul pe venit, reținut din salariu, pentru lăcașul sfânt. Dânsul afirmă că acești bani i-ar fi de folos, deoarece are de gând să schimbe acoperișul bisericii. La fel ca și în cazul AO „Sprijin și Speranță”, cei care doresc să doneze bani acestei biserici o pot face doar personal. „În luna decembrie trebuia să depun cerere la Ministerul Justiției, ca să fim incluși în lista acelor organizații care pot beneficia de donația în cauză, dar nu am fost bine informat. Deja începând cu anul viitor doritorii vor putea transfera pe contul bisericii 2% din impozitul pe venit”, explică preotul Anatol Sîrghi.

Victor Reznic, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat (IFS) pe raionul Ungheni, nu ne-a spus câte asociații obștești și biserici din teritoriu au fost incluse în lista celor cărora pot fi transferate aceste 2% din impozitul pe venit reținut din salariu. Interlocutorul a zis că deocamdată circa 20 de persoane fizice au completat formularul, pentru a direcționa banii anumitor organizații non-profit. Potrivit informației publicate pe site-ul Ministerului Justiției, șase asociații obștești din raionul Ungheni au fost incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale.

De notat, practica de a sprijini o asociaţie non-profit, ONG sau chiar biserică prin direcționarea unei sume de bani din impozitul pe venit reținut din salariu este aplicată în mai multe state europene.

