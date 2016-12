Banca UE şi BERD oferă suport pentru construcția gazoductului între Republica Moldova şi România



Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) oferă un pachet de finanțare de 92 milioane de euro pentru construirea unei conducte de gaze naturale din România până la Chișinău. BEI şi BERD acordă câte un împrumut de €41 milioane fiecare, iar UE – un grant de €10 milioane. Fondurile vor fi transmise Întreprinderii de Stat ”Vestmoldtransgaz”, care va construi şi va exploata gazoductul şi interconectorul dintre România – Republica Moldova. Acordurile privind oferirea împrumuturilor au fost semnate pe 19 decembrie la Chișinău de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, din partea Republicii Moldova, Dimitri Gvindadze, șeful biroului BERD la Chișinău, și Jan Vapaavuori, vicepreședinte BEI.

Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, decizia partenerilor de la BERD, BEI și Uniunea Europeană de a susține Guvernul Republicii Moldova în realizarea proiectului de construcție a gazoductului Ungheni – Chișinău este foarte importantă pentru țara noastră, deoarece constituie un pas important în procesul de realizare a proiectelor de asigurare a securității energetice a statului, depășirea situației când suntem dependenți de o singură sursă de asigurare a populației cu surse energetice. ”Mai mult, realizarea acestui proiect ne va permite conectarea la sistemul energetic comunitar, care pe lângă faptul că ne poate asigura o stabilitate energetică pe o perioadă lungă de timp, va asigura o concurență liberă pe piața moldovenească”, a accentuat ministrul Economiei.

La rândul său, ambasadorul UE în Republica Moldova Pirkka Tapiola a menționat: „Sunt încântat de faptul că UE, Banca UE şi partenerii noștri BERD contribuie în prezent la construirea conductei Ungheni-Chişinău. UE sprijină pe deplin acest proiect, care este de un interes strategic pentru Republica Moldova, întrucât va consolida securitatea energetică a țării şi, în același timp, va contribui la creșterea competitivității pieței energetice din Moldova în beneficiul tuturor cetățenilor”.

Vicepreședintele BEI, Jan Vapaavuori, a comentat: „Salut foarte mult faptul că BEI contribuie la diversificarea resurselor energetice pentru Republica Moldova, o țară dependentă de importurile de energie. Acest lucru va contribui la sporirea securității energetice şi va sprijini atât liberalizarea pieței gazelor naturale în țară, cât şi integrarea acesteia în sistemul energetic european. În același timp, acest proiect este un bun exemplu de cooperare de succes între BEI, instituția finanțatoare parteneră BERD şi Uniunea Europeană, care co-finanţează acest angajament strategic”.

Dimitri Gvindadze, șeful biroului BERD la Chișinău, a declarat: „Conducta va permite Moldovei să cumpere gaze naturale de pe piețele UE şi va promova măsuri care vor ajuta furnizorii străini de gaze să intre pe piaţa Moldovei. Acest lucru va permite țării să își diversifice sursele de energie şi va consolida concurența în sector”.

Noul gazoduct va finaliza conectarea sistemelor de transport de gaze din România şi Republica Moldova, fiind o continuitate a primei părți de conexiune Iași – Ungheni, dată în exploatare în 2014. Pentru prima fază a proiectului UE a venit cu o contribuție de 7 milioane de euro, se spune într-un comunicat la Ministerului Economiei.

