Banul – ochiul necuratului



Evenimentele din ultimii ani, luni, săptămâni creează impresia că foarte mulți din cei care sunt pe lângă bugetele publice și cu mâna pe fondurile europe sau au de a face cu achizițiile publice, uită că nu sunt banii lor, se înfruptă gras și își bucșesc propriile buzunare, dar și ale celor apropiați sau copărtași. Aceste scheme de delapidare a banilor publici, de îmbogățire ilicită au fost și sunt prezente în instituțiile statului, fiecare participant având chilipir de 1, 5 sau chiar și 10%. Au știut și știu majoritatea, dar… banul e ochiul necuratului.Și încă ne mai mirăm că unii funcționari și demnitari de stat au câte două-trei case, apartamente, automobile, zeci de terenuri, își petrec concediile în țări exotice, iar naivilor de cetățeni le spun că îi ajută părinții pensionari.

