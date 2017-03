Barajul lacului Delia ar putea să se spargă



De câțiva ani, în construcția hidrotehnică a lacului Delia a apărut o fisură, care, sub presiunea apei, dar și a altor factori naturali, ar putea să se spargă. Locuitorii din preajmă sunt îngrijorați de starea barajului și propun autorităților să se implice și să îl repare. „Nu am vrea să ne pomenim cu apa în casă. E o situație ieșită din comun, care ar putea avea consecințe grave. Fisura e destul de pronunțată și se vede tocmai de pe strada Ștefan cel Mare”, s-a plâns Nadejda Stoica, locuitoare a cartierului Ungheni-Vale. Aceeași stare de lucruri au atestat-o și responsabilii din cadrul Direcției Situații Excepționale Ungheni. Potrivit directorului adjunct al acestei structuri, Andrei Racoveț, construcția necesită reparații serioase, altfel ar putea să creeze probleme mari orășenilor: „În caz de ploi puternice, inundații sau de cutremur, plăcile de pe baraj s-ar putea desprinde”. Acesta spune că de câțiva ani tot înștiințează autoritățile publice locale să ia atitudine și să aducă în ordine barajul, dar nimic nu se schimbă. Andrei Racoveț consideră că, cel mai probabil, atunci când a fost construit barajul nu au fost respectate toate rigorile și din această cauză a apărut fisura. Pe de altă parte, ca să întărească această supoziție, dânsul zice că e necesar să se pronunțe și un specialist în domeniu. Barajul, construcțiile hid-rotehnice, plaja lacului Delia sunt la balanța ÎM „Servicii Comunale Ungheni”. Ghenadie Ciobanu, administratorul întreprinderii, a confirmat că a primit prescripția de la Direcția Situații Excepționale, în care sunt sfătuiți să întreprindă măsuri și să repare barajul, să întărească malul lacului Delia. Potrivit dânsului, în primăvara acestui an ar putea fi făcute lucrările necesare, doar că nu ne-a comunicat ce sumă va fi cheltuită pentru aceste reparații: „Sunt mai multe fisuri de astupat. Timpul s-a încălzit și putem începe lucrările la baraj, dar și la dig”.

Această problemă a fost discutată și în cadrul unei ședințe desfășurate la Consiliul Raional Ungheni. S-a adus la cunoștință că urmează să fie efectuate deplasări în toate localitățile raionului pentru a fi verificată starea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice.

