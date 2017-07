Bărbatul din Mâcârești care şi-a ucis fetiţa pentru că plângea – în judecată



Procuratura a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a unui locuitor al raionului Ungheni, care acum două luni, şi-a bătut fetiţa care plângea.

Cazul a avut loc pe 13 mai curent, în satul Măcăreşti când inculpatul, fiind în stare de ebrietate, şi-a lovit crunt fetiţa de 6 luni, pe motiv că micuţa plângea şi nu vroia să adoarmă. În urma loviturilor grave, copila a decedat pe loc.

Dacă va fi recunoscut vinovat de violenţă în familie soldată cu decesul victmei, inculpatul riscă până la 15 ani închisoare.

