Cu câteva săptămâni în urmă, la Ungheni a avut loc un mic accident. Două fete, cu bicicletele, au plecat la odihnă în zona de pe malul Prutului.

Pe stradela Oranjeriei, probabil, pe un teritoriu inaccesibil până acum, au pornit pe un drum ce duce spre râul Prut, dar la vale în fața lor „a apărut” o barieră care până atunci nu fusese și s-au izbit de ea.

Chiar au fost nevoite să cheme ambulanța, care le-a transportat la spital. Când a apărut bariera, care este motivul? Dacă hotarul nu e încuiat cu lacătul, atunci se pune barieră?

Apropo, medicul-șef al Substației Urgență Medicală Ungheni, Alexei Pantea, a confirmat că a fost un astfel de apel, dar a fost adusă la spital cu suspiciuni de fractură de umăr și șold doar o fată, studentă în vârstă de 21 de ani.

O întreb pe Natalia Borș, inginer-șef la ÎM „Apă-Canal”, nu cumva e „trebușoara” lor? Potrivit ei, bariera a fost instalată de poliția de frontieră, ca să nu circule unghenenii cu mașinile pe malul râului, deoarece după ei rămâne foarte mult gunoi.

Viceprimarul de Ungheni, Cristofor Codreanu, a menționat că acces la râu este într-un loc special prevăzut. Cine a pus bariera acolo, el pur și simplu nu e la curent, poate ÎM „Apă-Canal”, ca să nu intre mașinile și să nu lase gunoi, posibil, poliția de frontieră, cu același scop.

Pe parcursul unei zile și jumătate nu am putut contacta conducerea Direcției Regionale „Vest” a Poliției de Frontieră, care era foarte ocupată. Iar persoane competente în acest domeniu, pur și simplu, omenește, au explicat, chipurile, deși s-au scos construcțiile inginerești, noțiunea de frontieră și benzi de protecție a ei nu a fost anulată. Cică, citiți Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova aprobată în anul 2011, articolul 30 (1) prim. Bariere sunt instalate în mod legal și în acele locuri unde există acces la râul Prut. Chipurile, oamenii nu se pot plimba pe malul Prutului unde doresc ei. În cazul în care, chipurile, sunteți cu mașina, trebuie să înștiințați serviciul poliției de frontieră și vor veni să ridice bariera, dacă mergeți pe jos, treceți pe sub ea, dar având actul de identitate.

Haideți să vedem se scrie în lege. Articolul 30, (1) prim: „În fâşia de protecţie a frontierei de stat şi pe culoarul de frontieră, pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în acea zonă, accesul este permis în baza documentelor de identitate valabile şi a informării prealabile (telefonice, verbale sau electronice) a subdiviziunii Poliţiei de Frontieră”.

