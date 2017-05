Bătăușii nu se învață minte



Tweet



Tweet

Moldovenii încă mai cred că femeia bătută e ca și casa nemăturată, chiar dacă legislația în privința bătăușilor s-a înăsprit. Pe 13 aprilie, un locuitor al satului Cornova a fost condamnat la închisoare pe 12 ani. Bărbatul, la începutul lunii noiembrie 2015, fiind în stare de ebrietate și-a bătut concubina până aceasta a decedat.

Primarul satului Cornova, Ștefan Roșca, consideră că violența domestică este o problemă a întregii societăți. Cauza că apar neînțelegerile și bătaia în familii nu se datorează doar sărăciei sau modului depravat de viață, dar și educației. „Noi, primarii, nu avem multe pârghii, dar ne străduim să vorbim cu agresorii, poate mai dur. În unele cazuri ajută”, spune primarul. Acesta crede că legislația ar trebui să fie mai aspră cu bătăușii. Nu doar să se aplice amenzi usturătoare, dar agresorii să fie implicați în muncile neremunerate pentru comunitate. „Să vedeți ce sate curate am avea”, exclamă Ștefan Roșca. Totodată și victimele să nu ascundă violența și să nu ierte agresorii, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor.

Pățit a fost și un bărbat din Negurenii Vechi, care își bătea membrii familiei. Acesta a primit o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 3 ani și 6 luni. Procurora din Procuratura raionului Ungheni, Ludmila Cușnir, zice că agresorului i s-a dat șansa de a se reeduca, însă continua să își bată concubina și copiii minori. Judecătoria a emis ordonanţa de protecţie a victimelor, iar agresorul a fost obligat să părăsească temporar locuinţa. Acesta însă nu a respectat măsurile stabilite de instanţă.

Potrivit procurorei, pe parcursul anului 2016 a fost iniţiată urmărirea penală în 47 cauze privind violenţa în familie. Opt cauze penale au fost încetate din motiv că fapta constituiau o contravenţie, iar restul au fost expediate spre examinare în instanța de judecată.

În perioada nominalizată în instanța de judecată au fost examinate în total 34 de cauze penale, care au finalizat cu sentințe de condamnare a agresorilor. În 11 cazuri a fost aplicată pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 până la 160 ore, în 14 – pedeapsa cu suspendarea condiționată și în 7 cazuri a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni până la 12 ani.

Procurora subliniază că în 2016, în comparaţie cu anii precedenţi, a crescut numărul cauzelor penale pe faptul violenţei în familie încetate din motiv că aceasta constituie contravenţie potrivit modificărilor în legislaţie.

Totodată au fost aprobate mai multe completări în legislaţie, care sporesc protecţia victimelor violenţei în familie. În Codul Penal al Republicii Moldova a fost introdus un articol nou, care prevede pedeapsă pentru „Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanţa de judecată în ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie”. Comiterea acestor încălcări de către agresor se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare de până la 3 ani.

Ludmila Cușnir punctează că modificări benefice sunt introduse şi în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care a fost completată cu articolul „Eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă”. Ordinul de restricţie de urgentă se eliberează pentru o perioadă de până la 10 zile şi se pune îndată în aplicare. Astfel, începând cu 16 martie 2017, poliția are dreptul de a înlătura imediat agresorul din familie, iar victimele violenţei domestice sunt îndemnate să apeleze cu încredere la poliție în asemenea cazuri.

You can leave a response , or trackback from your own site.