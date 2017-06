Bate vântul, curge untul



Țara își merită guvernanții pe care i-a ales. Iar ei, politicienii, demnitarii de stat, funcționarii publici, fără pic de rușine se țin cu ambele mâini de funcții, umblă din partid în partid, uitând cu desăvârșire de promisiunile și declarațiile pe care le-au făcut. O fac ca niște adevărate prostituate, numai să se mențină în fotolii și să-și facă interesele. Oriunde – și la nivel național, și la cel local – majoritatea absolută a acestora se mișcă în direcția încotro bate vântul, ca niște moriști, numai să nimerească în partidul care astăzi e tare și mare. Unora le arde fundul, iar alții jinduiesc la fotolii mai moi, de popor își aduc aminte doar la alegeri, pe urmă nimic și nimeni nu-i clintește de la treuca puterii, nu mai au timp să facă și ceva bun cetățenilor, care an de an devin mai năpăstuiți și mai nedreptățiți.

