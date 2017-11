Bătrâna care a ajuns la mila vecinilor



O bătrână se stinge sub ochii vecinilor ei. E flămândă, invalidă şi trăieşte într-o sărăcie lucie. Mănâncă mămăligă din urluială și doarme pe câțiva saci. Fără sobă, gaz, podele și pod, bâtrâna doarme în frig, iar de câteva zile starea ei s-a agravat considerabil. Vecinii spun că unul din feciorii săi cu care locuiește ar fi bolnav, ar consuma alcool și ar lovi-o. Soarta grea a acestei femei, în vârstă de aproape 80 de ani, din satul Măcărești a iscat multe dispute între locuitori și feciorul acesteia, însă fără niciun rezultat. Bâtrâna continuă să trăiască în condiții mizere greu de imaginat, în frig și fără îngrijiri medicale. Prinsă între durerile bătrâneții De mulți ani de zile bătrâna se ține doar pe două cârje. De când starea ei s-a agravat, aceasta merge din ce în ce mai greu, iar sărăcia a cuprins-o în totalitate. Dânsa ar locui cu unul din fiii săi, dar acesta ar neglija-o complet. Celălalt fiu este căsătorit, iar din cauza disputelor cu mezinul nu și-ar mai fi vizitat mama de mult timp. Femeia a rămas singură și neajutorată și doar vecinii o mai sprijină cu ce pot.

O locuitoare a satului s-a arătat profund afectată de situația bătrânei. Dânsa ne-a spus că de câteva zile femeia este palidă și vomită, nu se ridică din pat, iar când i-a intrat prima dată în camera unde sta a rămas șocată: aceasta dormea pe un pat cu plasă de sârmă acoperit cu doi saci. Din mila vecinilor s-a găsit o plapumă și lenjerie cu care i-au așternut patul. Acestea însă nu au rezolvat problema, deoarece femeia ar avea nevoie de cineva să o îngrijească. Femeia ar refuza implicarea primăriei

Asistenta socială de pe lângă Primăria comunei Măcărești, Lilia Mărcuț, ne-a precizat că acest caz este unic pentru ei și se află în vizor, doar că femeia ar fi refuzat ajutorul acestora. „Noi mai avem cazuri ale familiilor vulnerabile, dar acesta este unul aparte. Femeia respectivă trăiește acolo de mai bine de 70 de ani și nu a întreprins nicio schimbare. Stă în lut, eu una nu am mai văzut la nimeni atâta neglijență. Cazul ei a fost discutat la Consiliul comunal și s-a hotărât să întocmim o procură și să-i administrăm banii, bătrâna beneficiind de 2000 de lei din ajutor social, pensie și ajutor pe perioada rece a anului și să-i facem reparație, dar ea a refuzat. A spus că așa cum a trăit până acum, va trăi și mai departe. Este totuși o femeie greoaie, a refuzat ajutorul nostru și a luat apărarea feciorului de fiecare dată. Nu știm ce fac ei cu banii, întrucât el i-ar primi”, a declarat asistenta socială.

Și primarul comunei, Iacob Pîntea, ne-a specificat că încă din vară primăria a oferit niște grinzi acestei familii pentru a renova podul, iar bărbatul se angajase până în toamnă să repare podul și soba. Primarul ne-a mai spus că feciorul respectiv ar mai avea o casă, unde locuiește el, însă nu ar fi de acord să-și ia și mama acolo și probabil că din acest motiv nici nu-l interesează prea mult condițiile în care ea locuiește.

Adevărul acestei triste povești ar fi totuși undeva la mijloc. Rezolvarea ei ar necesita implicarea tuturor organelor de drept. Dacă într-adevăr bătrâna este bătută, amenințată și deposedată de bani, autoritățile publice ar trebuie să monitorizeze mai profund acest caz.

