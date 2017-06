Biatlon chinologic, la Zagarancea



Ziua de luni, 19 iunie, a început în comuna Zagarancea într-un mod inedit. Trecătorii au putut admira cei mai frumoși câini de rasă, care au reprezentat Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul Național de Patrulare într-un concurs al echipelor canine și inspectorilor care dețin cel mai înalt grad de pregătire, abilități şi deprinderi practice în domeniul chinologic. Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 23.06.2017.

