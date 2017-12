Blocul plouat de birocrație



Tweet



Tweet

După mai bine de 4 luni de la dezastrul provocat de vânturile puternice din 23 iunie, care a lăsat fără acoperiș 50% din blocul de pe strada Burebista 43 din Ungheni, locatarii de acolo încă mai sunt ținuți în promisiuni. În urma ploilor din ultima săptămâna, tavanul locatarilor de la etajul 5 fâlfâie în apă, iar pe coridoarele blocului s-au instalat ligheane și căldări, acolo unde curgea apa. Întrucât cele mai mari scurgeri se produc în colțurile coridoarelor, unde sunt și cele mai multe cabluri, a căror izolare dă de bănuit, există un mare pericol de electrocutare. Mai mult decât atât, apartamentele etajelor 4 și 5 deja au fost împânzite de mucegai, iar locatarii caută disperați sprijinul autorităților, pentru a-i ajuta să-și acopere blocul. Ținuți în promisiuni Mihaela Istrate, o locatară a acelui bloc, spune că li s-au făcut promisiuni că vor fi ajutați, dacă vor constitui o asociație, dar până acum nu s-a văzut niciun rezultat: „Noi am încercat să ne unim forțele, am strâns câte 600 de lei de la fiecare apartament de la etajele afectate, dar sunt bani prea puțini pentru a asigura restaurarea acoperișului. În anul 2008 din sursele proprii ale locatarilor am renovat acoperișul, după ce s-a produs un scurtcircuit și au ars contoarele. Acum ne-am pomenit în aceeași situație. Suntem în pericol de electrocutare și de prăbușire a tavanelor. Pe noi cine ne ascultă?”, a întrebat revoltată locatara. Responsabilități pasate de la o instituție la alta Fiindcă președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, precizase la o consfătuire convocată privind pierderile suferite în urma calamităților naturale, că se vor aloca din fondul de rezervă 270 de foi de ardezie pentru blocul respectiv, am luat legătura cu dânsa, pentru a afla ce s-a întâmplat cu acele materiale. Președinta a concretizat că foile încă nu au fost ridicate până acum, iar responsabilitatea dată i-ar reveni Primăriei municipiului Ungheni, respectiv, viceprimarului Cristofor Codreanu.

În același timp Nicolae Rusu, președintele Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate, a precizat faptul că până a fi ridicate foile de ardezie este nevoie de un proiect. La momentul dat ei sunt la stadiul de proiectare, abia după ce vor fi pregătite actele necesare se va trece la etapa de reconstrucție. Întrucât președintele asociației nu ne-a putut numi un termen al lucrărilor, am contactat și viceprimarul municipiului, Eduard Balan, fiindcă Cristofor Codreanu se afla în concediu. Din cele comunicate de acesta, reiese că prin decizie de consiliu încă din luna iulie s-a alocat suma de 50 de mii de lei. Dintre aceștia 12 mii de lei au fost cheltuiți pentru proiect, iar 38 de mii ar mai fi rămas pentru celelalte lucrări. Viceprimarul a menționat faptul că nicio construcție nu poate fi făcută fără proiect, iar acesta va fi gata chiar în săptămână curentă. După ce proiectul va fi analizat și aprobat, iar viceprimarul Cristofor Codreanu se va întoarce din concediu, președintele asociației se va ocupa nemijlocit pentru a ridica foile de ardezie de la agentul economic unde se află, precum și cei 3 metri cubi de lemn necesar, după care va fi contactat și un agent economic sau o firmă de construcție, care va demara lucrările. Printre altele, viceprimarul a afirmat că și el este de părere că uneori toată birocrația aceasta stopează mult lucrurile, iar până se depășește etapa în care sunt pregătite toate actele necesare efectuarea lucrărilor se tergiversează.

Cu părere de rău, toată această întârziere provocată de birocrație ar putea lăsa un bloc fără acoperiș în perioada rece a anului. Întrucât lucrările se tărăgănează încă din luna iulie la nivel de acte, cel mai probabil și etapa de reconstrucție va dura ceva timp. Până atunci oamenilor nu le rămâne decât să se înarmeze, pe lângă soluțiile antimucegai, și cu multă răbdare, deoarece blocul lor nu este afectat numai de ploaie, dar și de birocrație.

You can leave a response , or trackback from your own site.