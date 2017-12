Blocul plouat de birocrație



După mai bine de 4 luni de la dezastru provocat de vânturile puternice din 23 iunie, care a lăsat fără acoperiș 50% din blocul de pe strada Burebista 43 din Ungheni, locatarii de acolo încă mai sunt ținuți în promisiuni. În urma ploilor din ultima săptămâna, tavanul locatarilor de la etajul 5 fâlfâie în apă, iar pe coridoarele blocului s-au instalat ligheane și căldări, acolo unde curgea apa. Întrucât cele mai mari scurgeri se produc în colțurile coridoarelor, unde sunt și cele mai multe cabluri, al căror izolare dau de bănuit, există un mare pericol de electrocutare. Mai mult decât atât, apartamentele etajelor 4 și 5 deja au fost împânzite de mucegai, iar locatarii caută disperați sprijinul autorităților, pentru ai ajuta să-și acopere blocul. Mai amănunțit citiți în ziarul ”Unghiul” de la 08.12.2017.

