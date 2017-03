Boala lor e sănătatea noastră



Cum cineva ajunge într-un fotoliu mai moale, imediat își face case-palate, își procură mașini luxoase, cum se spune, trăiește pe picior larg. Dar de unde vin toate acestea? Din salariul modest de funcționar sau demnitar de stat? Parcă toți sunt voinici și zdraveni, cu mutre ghiftuite, nici nu-ți vine să crezi că sunt în stare să fure și să ia mită la stânga și la dreapta. Dar vine o zi anume când îi vezi plângându-se că sunt foarte bolnavi și mai nu cad jos sleiți de puteri. Îi vedem în așa hal când sunt prinși, reținuți, duși în izolatoare, interogați... Un înțelept proverb zice pe bună dreptate că boala lor e sănătate noastră. Dacă ar fi mai mulți „pacienți” din această categorie, cât de bine am mai trăi cu toții!

