Bogății fabuloase și promisiuni deșarte



Tweet



Tweet

Zilele acestea ne telefonează o cititoare de pe Valea Culei, cea mai săracă și depopulată regiune a raionului Ungheni. Nu, nu se plânge de viața grea pe care o duce ea și sătenii ei. Dânsa doar a vrut să afle de ce sunt atât de bogați deputații, miniștrii și alți funcționari de stat, dacă tot umblă mereu cu cerșitul de credite și ajutoare pe la europeni, americani, români etc., de unde iau bani pentru a procura și întreține case, apartamente, mașini, dacă dânsa nu e în stare să cumpere măcar o tonă de cărbuni pentru iarnă, deși muncește pe câmp de dimineața până seara târziu. Nu am avut ce să îi răspundem, doar i-am spus că atunci când acești demnitari vor veni pe la ei cu cerșitul voturilor să nu-i întâmpine cu pâine și sare, dar să-i întrebe despre bogățiile fabuloase și să nu creadă promisiunilor deșarte ale lor că vor munci pentru popor.

You can leave a response , or trackback from your own site.