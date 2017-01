Bradul artificial costă prea mult



Acest răspuns a sunat din partea lui Ghenadie Ciobanu, şeful ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, la propunerea lui Alexandru Meremianin. Ultimul a propus autorităţilor publice locale să renunţe la bradul natural instalat în Piaţa Independenţei cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în favoarea celui artificial: „În primul rând, trebuie să ne gândim la natură, să o protejăm. Tăiem brazii, apoi îi aruncăm. Doar ştim câţi ani creşte un pom”.

Bărbatul este de părerea că primăria trebuie să aloce o anumită sumă de bani şi să cumpere un brad artificial. „Va fi o cheltuială mai mare, însă va dura peste ani. Cel artificial e mai frumos. Chiar recent, nepoţica se întreba de ce bradul din centrul oraşului nu e frumos şi e aranjat atât de sus. Te fotografiezi pe fundalul picturilor, care sunt unele şi aceleaşi în fiecare an, iar bradul se află la câţiva metri înălţime. Nu e bine”, mai spune Meremianin.

Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă la primărie, zice că s-a discutat despre procurarea unui brad artificial, doar că, din lipsă de bani, nu au reuşit să realizeze ideea: „Pe viitor avem în plan să renunţăm la brad natural, vom procura unul artificial”. Ghenadie Ciobanu mai adaugă şi faptul că în anul 2016 s-a discutat şi cu un distribuitor de brazi artificiali din ţară. După părerea dânsului, preţul propus ar fi prea mare – vreo 300.000 lei pentru un brad cu înălţimea de 12-14 metri. Totodată, Ciobanu nu crede că un brad artificial ar putea fi folosit mai mulţi ani, pentru că oricum se uzează. În privinţa Pomului de Crăciun cocoţat hăt la vreo 2-3 metri, acesta spune că e pentru a-l proteja de cei rău-intenţionaţi, pentru că unii oameni fură jucăriile, alţi rup ghirlandele, crengile.

Pomul care a înfrumuseţat anul acesta Piaţa Independenţei şi lângă care s-a cântat şi s-a dansat a costat 7000 de lei.

