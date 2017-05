Businessmanul anului 2016



Cei mai prosperi oameni de afaceri din raionul Ungheni s-au întrunit azi, 19 mai, la restaurantul „La cramă”, pentru a sărbători succesul. Ei, la diferite categorii, au fost distinși cu diplome de merit din partea Consiliului Raional Ungheni și a Camerei de Comerț și Industrie. Urmăriți un fotoreportaj de la eveniment. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 26.05.2017.

