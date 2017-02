Butelia de gaz – o bombă cu efect întârziat



Locuitoarea oraşului Ungheni Galina Crudu este indignată până la lacrimi din cauza că la o staţie de alimentare au refuzat să-i umple butelia cu gaz. „Ce să facem, cum să trăim? Noi locuim în apartamente neîncălzite şi dacă până acum puteam folosi buteliile de gaz pentru gătit, acum trebuie să cumpărăm un reşou, cu toate că şi aşa plătim mult pentru energia electrică, deoarece uneori în camera în care stau împreună cu soţul funcţionează încălzitorul. Pensionarii nu sunt în stare să instaleze gaz în apartament, ei nu au bani pentru asta, dar oricum aveau posibilitatea de a utiliza gaze. Ce să facem acum, nu ştim”, spune femeia.

Însă Victor Pascaru crede altfel. El de asemenea e pensionar, dar apartamentul l-au conectat la conducta de gaze încă pe atunci când lucra şi el, şi soţia, au instalat încălzire autonomă. E scump, desigur, o pensie o cheltuiesc pentru a achita facturile, în schimb, nu depind de nimeni. În ceea ce priveşte buteliile de gaz, el le consideră bombe cu efect întârziat. Cu gazul, spune el, nu e de glumit, iar cu butelia în genere e de temut, doar ea poate fi defectată, să fie scurgeri de gaz, şi atunci când vor înţelege, va fi prea târziu. Mai ales se teme pentru oamenii singuri în vârstă, cu butelii în apartamentele din blocurile de locuinţe pe care el i-a numit nu se ştie de ce mujahedini.

Oleg Blişciac, şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, spune că în trecut buteliile de gaz erau verificate, dar în ultimul timp nimeni nu face acest lucru şi nu poartă răspundere, deoarece întreprinderii care se ocupa de aceasta i-a fost retrasă licenţa. Dânsul susţine că au scris peste tot, inclusiv la Guvern, dar nimeni nu vrea să îşi asume responsabilitatea pentru starea acestor butelii. Datorită faptului că buteliile nu au fost testate pe parcursul mai multor ani, apar probleme. Pe 31 decembrie anul trecut, într-o locuinţă pe strada Crestiuc 12 a avut loc o explozie. Ca urmare proprietarul a fost internat în secţia reanimare, în plus, au suferit două fetiţe, care umblau cu uratul.

„Buteliile folosite de oameni de mult nu mai pot fi utilizate. Afară de aceasta, atunci când ei se duc la staţia de alimentare, se străduiesc să umple butelia până la refuz, ca să nu vină de două ori”, spune specialistul. Vă amintiţi, zice el, acum vreo doi ani, a fost ceva de genul asta, atunci ei abia au fost în stare să ridice butelia cu gaz, iar alături ardea focul în sobă. A suferit stăpânul şi vecinii, începând de la etajul 5 sau 6, ale căror apartamente au fost inundate. S-a mai întâmplat cazul când un colţ al casei a fost distrus, ce-i drept, nu de la gazul din butelii, care, din fericire, erau goale, stăteau la balcon, dar au zburat de la etajul 9 ca nişte mingi de fotbal. Dar ce se face în oraşul Corneşti? Aici sunt 10 clădiri cu cinci etaje, în care oamenii au construit sobe, utilizează butelii de gaz şi totul este instalat aşa cum le-a plăcut lor. O situaţie similară e şi în cartierele Dănuţeni şi Tineretului din Ungheni. Nu destul că soba poate fi defectată, încă şi butelia stă aproape.

Prin urmare, dat fiind pericolul pe care îl prezintă buteliile cu gaz, în special, în blocurile de apartamente, se interzice categoric să fie umplute şi, potrivit interlocutorului, nu se va permite până vreo întreprindere nu-şi va asuma responsabilitatea pentru verificarea lor.

Cu regret, rămâne fără răspuns întrebarea: cum să supravieţuiască bătrânii în această situaţie?

