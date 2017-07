Cad acoperișurile din țiglă. Vor trece la acoperișuri de tip sovietic



Tweet



Tweet

Două săptămâni în urmă, am fost martorii a două furtuni, însoțite de ploi torențiale și vânt puternic. Și cum la noi furtuna doar de intensitate medie produce pagube mari, în raionul Ungheni au fost înregistrate următoarele pierderi: 913 foi de ardezie, 70 metri pătrați de tablă profilată, 1644 metri pătrați de țiglă metalică, 22,64 metri cub de lemn, 3770 metri pătrați de peliculă. Însă cel mai dramatic este faptul că fără acoperișuri au rămas grădinițe și școli recent reparate. S-ar părea că toate lucrările efectuate la o instituție publică sunt executate de un agent economic cu reputație bună, iar la final autoritatea publică semnează un act de recepție.

Deoarece Consiliul Raional nu dispune de bani suficienți în fondul de rezervă pentru acoperirea acestor cheltuieli urgente, primăriile așteaptă suportul necesar din partea Guvernului. Când vor veni banii, nimeni nu poate da răspuns.

Cea mai afectată a fost localitatea Teșcureni. Acoperișul gimnaziului a fost distrus parțial: 117 metri pătrați de țiglă metalică și 2,78 metri cub de lemn. În schimb acoperișul grădiniței a fost devastat în totalitate, ceea ce înseamnă că vântul a smuls 609 metri pătrați de țiglă metalică. Gheorghe Colțișor, primarul satului, spune că acoperișul la gimnaziu deja a fost reparat de către antreprenorul executant, conform termenului de garanție, căci lucrarea a fost executată în anul 2012. Situația este mai complicată la grădiniță, unde la fel nu a expirat termenul de garanție. Dânsul spune că toate lucrările au fost executate conform caietului de sarcini, iar faptul că țigla metalică a fost smulsă cu tot cu lemn poate vorbi doar despre o calamitate naturală. Executorul spune că nu poartă nici o vină, cu toate acestea va repara parțial acoperișul, doar că în alt mod. Va fi construit un acoperiș plat.

În satul Bușila au zburat 13 foi de ardezie de pe clădirea primăriei, 11 foi de pe clădirea grădiniței, iar de pe gimnaziu vântul în câteva secunde a spulberat toată țigla metalică, adică 724 metri pătrați. Valeriu Toderică, primarul satului, spune că acoperișul a fost reparat la gimnaziu în anul 2014. După lege, antreprenorul ar trebui să repare acoperișul conform termenului de garanție. Însă primarul este de părerea că antreprenorul nu ar avea nici o vină, lucrările au fost executate conform caietului de sarcini. „Nu poate fi învinuit executantul. Bătrânii spun că timp de 100 de ani nu au văzut așa urgie. Țigla metalică a fost smulsă de pe gimnaziu cu tot cu lemn și aruncată la o depărtare de 80 de metri. Acoperișul îl reparăm noi, bine că nu erau prin preajmă oameni”, spune Toderică. Încă nu se știe din ce bani va fi reparat acoperișul. Dar clădirea gimnaziului nu va rămâne fără acoperiș, căci este cel instalat încă în anul 1974 – plat, de ruberoid.

La Buciumeni situația e mai complicată. Fără acoperiș a rămas gimnaziul-grădiniță, iar pagubele au fost estimate la circa 300 de mii de lei. Unii responsabili din cadrul primăriei spun că acoperișul a fost construit cu 9 ani în urmă, conform proiectului avizat, și nu după un simplu deviz de cheltuieli. Doar că furtuna a fost atât de puternică, că pe alocuri țigla metalică împreună cu lemnul a fost smulsă și cu bara din beton. Filip Petriciuc, primarul comunei Buciumeni, spune că demersul lor se află pe masa Guvernului, dar încă nu au un răspuns. Direcția Situații Excepționale le-a propus să improvizeze un acoperiș temporar din peliculă, care, după părerea autorităților locale, este unul inutil. Dacă nu vor avea răspuns de la Guvern, atunci vor trece și ei la un acoperiș plat, reparat deja cu forțele proprii.

La Boghenii Noi, de pe depozitul de păstrare a resurselor regenerabile, gestionat de primăria comunei, au fost smulși 350 metri pătrați de țiglă metalică și 5,5 metri pătrați de lemn.

Alexandru Brânză, vicepreședintele raionului Ungheni, intuiește că pe alocuri a fost și mâna omului, de fapt, mai mult decât calamitățile naturale. Reiese că agentul economic nu a îndeplinit calitativ lucrările, iar cei care au fost în comisia de recepție finală, adică beneficiarul, proiectantul și executantul, nu au evaluat corect lucrul efectuat? Totuși, primarilor, care intenționează să execute lucrări capitale la acoperișuri, li s-a sugerat să nu mai facă „acoperiș la modă” la grădinițe și școli, ci să treacă la cele de tip sovietic, adică plate.

You can leave a response , or trackback from your own site.