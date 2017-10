Cadoul din Reghin va fi în mâini sigure



Ungheni. La Școala de Muzică, săptămâna trecută, a avut loc un eveniment uimitor de cald – primarul municipiului, Alexandru Ambros, a înmânat un cadou – un cadou din partea orașului înfrățit Reghin, România, o vioară minunată. Cer iertare pentru tautologie, dar așa și este. În sala de spectacole – nu vom aminti că se află la demisol – s-au adunat profesorii și elevii școlii.

Directoarea școlii, Tereza Cazacu, dorindu-le copiilor succes în noul an de studii, a propus ca ziua însorită de toamnă să fie decorată și cu câteva opere muzicale, ca să spunem așa, un fel de divertisment. Prima vioară a devenit tânărul și, după cum a spus directorul, talentatul clarinetist Laurențiu Plaschevici, al cărui nume vorbește deja despre aptitudinile sale muzicale. Apoi au răsunat acordeonul și vioara, inclusiv cea dăruită.

Dar, înainte de a înmâna vioara, primarul a spus că în orașul Reghin, un simbol al căruia este vioara, există o fabrică de instrumente muzicale, la care a și fost confecționat acest dar transmis de primara orașului, Maria Precup. Dânsul de asemenea a povestit că aici, în această sală, cândva și el a susținut examenul – nu este un secret faptul că a absolvit Școala de Muzică, clasa acordeon.Totodată, Alexandru Ambros, destul de amuzant, a povestit că nu era un elev prea harnic la muzică, însă examenele le-a susținut bine, și toate din cauza unei profesoare nou-venite, tinere și foarte drăguțe. De altfel, el continuă să cânte la acordeon, dar tot mai rar și mai rar. Apoi le-a dorit elevilor școlii, care posedă ceea ce îi este dat nu oricui, succes. Vioara dăruită imediat a fost acordată de Tereza Cazacu și, de acum încolo, acest instrument va suna în mâinile celor mai buni elevi ai școlii.

La despărțire, profesorii și-au exprimat dorința de a-l avea mai des ca oaspete pe primar și parcă în glumă a fost rostită rugămintea că nu ar fi rău dacă primăria ar ajuta la procurarea și altor instrumente muzicale sau, cel puțin, a 20 de scaune.

