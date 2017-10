Cafenea cu aromă de toamnă



Bibliotecile din zona Costuleni (Cetireni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Rezina, Frăsinești și Morenii Noi) și-au dat întâlnire la o cafenea cu aromă de toamnă. Cele 6 instituții împreună cu gazda, Biblioteca Publică Valea Mare, au vernisat expoziții handmade cu tematica toamnei. Expoziția utilizatorilor de la biblioteca din Cetireni a luat locul I, dar și a câștigat admirația tuturor celor prezenți la eveniment.

Și cum este bine la o cafenea să fie muzică și distracții, atunci și la cafeneaua culturală „Aroma toamnei” a răsunat muzica, s-a râs la scenetele hazlii, s-a distrat la jocurile interactive. Momentele artistice, dramatice și jocurile interactive au fost prezentate de cei 30 de utilizatori ale bibliotecilor participante. Evident, toate cu tematica toamnei.

Contactată de noi, Larisa Antoci, șefa Bibliotecii Publice Valea Mare, ne-a spus că a organizat această activitate cu scopul de a promova imaginea instituției în comunitate, dar și utilizatorii din zona Costuleni să se cunoască între ei și să stabilească relații de prietenie și colaborare pentru alte evenimente culturale. Liusea Ursachi, șefa Bibliotecii Publice Cetireni, a menționat că evenimentul a fost foarte bine organizat. ”În cadrul acestei cafenele am și învățat, doamna Antoci ne-a învățat cum să plasăm mai atractiv o informație pe facebook cu ajutorul unui anumit program”, a mai spus Ursachi.

