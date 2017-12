Campania „Fii cu ochii pe autorități!”



În perioada septembrie 2017 – martie 2018, portalul MoldovaCurata.md și Asociația Presei Independente (API) desfășoară campania de informare și încurajare a implicării civice „Fii cu ochii pe autorități!”. Campania include întâlniri cu cetățenii, consultanță juridică gratuită în probleme care vizează accesul la informație și transparența procesului decizional, investigarea jurnalistică a cazurilor de utilizare necorespunzătoare a banilor publici și a altor nereguli. Accesul la informație pe înțelesul tuturor. Întrebați? Răspundem! Doriți să obțineți informații de interes public de la primărie, consiliul raional, guvern, ministere, agenții specializate, președinție, parlament etc.? Nu știți cum să procedați? Telefonați la „linia verde” cu apel gratuit de pe mobil și fix 0800 80030 și intrați în contact cu noi! Asigurăm confidențialitatea sursei de informație. Întrebare: Sunt consilier local în satul Dubăsarii Vechi. Am solicitat Primăriei să-mi furnizeze câteva documente din activitatea curentă și anterioară a instituției. După 15 zile, aceasta m-a informat în scris că nu poate să-mi ofere aceste documente, motivând că este un volum mare de muncă și nu există personal care să se ocupe de pregătirea informației. Juristul API răspunde: Refuzul Primăriei este neîntemeiat. Considerăm că este încălcat dreptul constituțional al cetățenilor la informare activă, veridică și la timp asupra chestiunilor de interes public. Vă recomandăm să vă adresați cu o cerere în instanța de judecată. API este disponibilă să ofere consultanță și asistență gratuită pe tot parcursul desfășurării procesului de judecată. Notă: O cerere de chemare în judecată în cazul consilierului local a fost depusă deja la instanța din raionul Criuleni. Întrebare: As vrea să știu dacă instituțiile de drept/control – Poliția, Procuratura anticorupție, Centrul Național Anticorupție etc. examinează petițiile anonime? Juristul API răspunde: Legea cu privire la petiționare stipulează că „Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul”, în caz contrar, instituțiile statului nu sunt obligate să le examineze. Există, totuși, situații când organele de drept/control ar putea să se autosesizeze și să desfășoare investigația, dacă este vorba despre un interes național major etc., sau care pune în pericol sănătatea şi viața persoanelor etc. Veți putea beneficia de consultanță gratuită ce vizează accesul la informație până la 31 martie 2018 . Juristul API acordă consultații gratuite în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității și acordarea asistenței juridice pentru obținerea informațiilor de interes public prin intermediul platformei online www.MoldovaCurata.md”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

