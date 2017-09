Campionatul de fotbal al raionului Ungheni a demarat spectaculos și eficient



Un nou campionat al raionului la fotbal, care, ca și în întreaga țară, va fi unul de tranziție la sistemul de „primăvară-toamnă”, a început în ziua Sărbătorii Naționale Ziua Independenței. Unsprezece echipe vor concura pentru întâietate într-un turneu de un singur tur ce va dura până la sfârșitul anului calendaristic. Cel mai mare interes l-a trezit duelul dintre două echipe care au reprezentat o comună – Zagarancea și Semeni. Deschiderea campionatului s-a desfășurat spectaculos, a avut loc arborarea drapelului de stat, executarea Imnului Republicii Moldova. Totul a fost ca la meciurile din Liga campionilor. Potrivit lui Sebastian Andriuță, antrenorul fotbaliștilor din Zagarancea și organizatorul festivalului, astfel de preludii vor fi la fiecare meci de pe stadionul sătesc. Păcat că sărbătoarea nu a avut continuare. Fotbaliștii de la Semeni, după ce au pierdut în prima repriză cu scorul de 0:7, a decis să nu iasă la repriza a doua, șocându-l pe primarul comunei, Mihai Burlacu, la fel ca și pe suporterii prezenți.

Motivul fotbaliștilor din Semeni a fost nespus de naiv: „Ce vreți, să fim învinși cu scorul de 0:20?”. Iată cum a comentat acest „eveniment” primarul Mihai Burlacu: „Eu, în general, nu pot înțelege, de ce să scoți echipa dacă pleci din teren după prima repriză? Am plătit taxa din banii comunei pentru participarea echipei, dar, se pare, am făcut-o în zadar. E o simplă lipsă de respect față de toți și față de sine inclusiv – așa cred eu!”.

Suporterii din Zagarancea, desigur, au dorit să privească un meci de fotbal, cu atât mai mult cu cât echipa din localitate câțiva ani nu a jucat pe stadionul propriu din cauza că pe el se făcea reparație. Un pic au salvat situația numeroasele fete, care au interpretat cântece. Concertul, desigur, e un lucru bun, dar, la urma urmei, oamenii au venit la un meci de fotbal.

Celelalte meciuri din primul tur al campionatului au fost disputate conform regulamentului și au durat toate cele 90 de minute. În general, primul tur a fost neobișnuit de rezultativ. Actualul campion „Attila” a învins băieții din Condrătești – 6:3, medaliatul cu argint din Sculeni a devansat polițiștii de frontieră – 7:2, fotbaliștii de la Bumbăta au învins debutanții campionatului din Boghenii Noi – 9:1 și doar echipa din Sinești a pierdut meciul de acasă cu echipa din Costuleni – 3:7.

