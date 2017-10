Campionatul de fotbal al raionului Ungheni: avem un nou lider



Tweet



Tweet

A VI-a etapă a campionatului raionului la fotbal a fost restrânsă. Au avut loc doar trei meciuri, iar două echipe nu au putut ajunge la destinație. Deși, aici ar fi mai potrivită expresia „nu au dorit”. Un meci spectaculos și rezultativ a avut loc pe malul Prutului, la Sculeni. Fotbaliștii din localitate l-au avut în ospeție pe adversarul lor principial din Mănoilești. Musafirii nu s-au simțit ca în oaspeție și au condus cu scorul 3:1. Fotbaliștii din Sculeni au depus mult efort pentru a inversa cursul meciului și au reușit. Au marcat 4 goluri consecutive și scorul a fost 5:3 în favoarea sculenenilor. Oaspeții au reușit să răspundă cu încă un gol, dar nu mai mult. Victorie pentru echipa Sculeni – 5:4.

Pe stadionul orășenesc, în prezența numeroșilor suporteri, a avut loc meciul dintre campioana en-titre „Atila” și echipa din Bumbăta. Rezultatul final 4:1 nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren. Pur și simplu jucătorii mai experimentați ai lui Mihai Grosu și Ion Poia s-au folosit de ocazii, pe când oaspeții au ratat tot ce au avut, chiar și lovitura de pedeapsă nu au putut s-o înscrie.

Un alt meci din Ungheni între DR Vest și Boghenii Noi s-a încheiat previzibil cu victoria polițiștilor de frontieră – 5:2.

Acum, despre cei care nu s-au prezentat. Fotbaliștii din Sinești au cerut să li se stabilească meciul la Zagarancea la ora 10, dar nu au venit. Apare întrebarea: de ce a trebuit să tulbure satul atât de devreme într-o zi de duminică?

Absența liderului campionatului, echipa din Costuleni, la meciul din Condrătești pare și mai ciudată. Chipurile, s-a defectat autobuzul, sunt și alte versiunii, dar meciul nu a avut loc, deși era așteptat.

Ce va fi în acest caz cu cei care se fac vinovați? Întrebarea o adresăm lui Petru Langa, președintele Asociației de Fotbal din raionul Ungheni: „Vom aplica prevederile regulamentului, altă ieșire nu văd”. Iar aceasta înseamnă că cei care nu au venit vor obține înfrângere tehnică sau 0:3, dacă doriți, și cei care i-au așteptat în zadar – victorie tehnică -3:0.

În campionatul raionului a apărut un nou lider – echipa din Sculeni cu 13 puncte. Cu un punct mai puțin au costulenenii care au lipsit de la meci, 10 puncte a acumulat „Atila”.

În etapa a VII-a, care va avea loc pe 8 octombrie, se vor disputa două meciuri foarte interesante. Fotbaliștii din Mănoilești se vor întâlni pe teren propriu cu echipa din Zagarancea, care nu are pierderi de puncte, iar liderul campionatului va pleca la Bumbăta, la o echipă care nu cedează. Menționăm încă două meciuri: Costuleni – Măcărești și Sinești – Condrătești. În primul caz, vor juca echipe cu diferite niveluri de pregătire, dar să nu uităm că sunt vecini și au relații specifice, ceea ce înseamnă că acesta va fi un derby. Iar al doilea meci în general este „El Classico Cula” și asta spune totul.

You can leave a response , or trackback from your own site.