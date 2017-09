Campionatul raionului la fotbal: eșecul în deplasare al echipelor din Ungheni



Cum am și presupus în articolul precedent, cel mai mare interes în etapa a cincea a campionatului raional de fotbal au trezit două meciuri susținute de echipele din Ungheni în deplasare.

Echipa DR Vest (poliția de frontieră) a jucat în Bumbăta cu fotbaliștii din localitate. Grănicerii au marcat primii, cu toate acestea, nu au putut menține rezultatul pozitiv și au fost învinși cu scorul de 1:2. A fost o victorie frumoasă a reprezentanților satului Bumbăta!

Campionul raionului, “Atila”, a jucat în Mănoilești și, fiind pasiv în apărare, a fost învins de echipa locală cu scorul de 2:4. Echipa din Ungheni nu a reușit să facă față în confruntarea cu liderul atacurilor mănoileștenilor, Florin Cojocaru, și, de asemenea, nu a realizat o serie de ocazii de gol. Aceasta este a doua înfrângere suportată de lider în acest campionat de surtă durată.

Echipa din Zagarancea a avut în ospeție fotbaliștii din Condrătești și a obținut o victorie decisivă prin goluri spectaculoase marcate de Andrei Stratan, Dumitru Târsână și Vlad Pendus – 6:1.

O victorie la fel de strălucită, în Sinești, a obținut echipa din Sculeni – 11:3, iar outsiderii campionatului, Boghenii Noi și Măcărești, au jucat la egalitate: 2:2.

După 5 etape pe prima poziție în clasament se află echipa din Costuleni cu 12 puncte. 10 puncte are echipa din Sculeni, 9 – Bumbăta. Fără învingeri evoluează colectivul din Zagarancea, dar el a jucat doar două meciuri. În etapa următoare, care va avea loc în prima zi din octombrie, cel mi mare interes îl trezesc meciurile din Sculeni și Ungheni. Medaliatul cu argint la camionatul precedent va susține un meci important cu fotbaliștii din Mănoilești, iar pe stadionul central din Ungheni campionul en-titre, ”Atila”, se va confrunta cu fotbaliștii din Bumbăta. Pentru echipa lui Mihai Grosu aceasta va fi o adevărată încercare, deoarece la următoarea partajare a punctelor cu adversarul, de fapt, va trebui să-și ia rămas bun de la ambițiile de campion. Acest lucru ne promite meciuri interesante și incitante.

