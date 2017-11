Campionatul raionului Ungheni la fotbal Meciurile de „bronz” și de „aur” vor pune toate la locurile lor



Duminică, conform calendarului, trebuia să se termine campionatul raionului Ungheni la fotbal, și amatorii „regelui sportului” urmau să afle cine e noul campion. Cu toate acestea, din anumite motive, meciurile care trebuiau să plaseze echipele pe podiumul campionatului nu au fost disputate. Meciul principal al ultimei etape a avut loc în Costuleni, unde echipa locală i-a avut ca oaspeți pe fotbaliștii din Zagarancea. În anumite condiții, și anume în caz de victorie a oaspeților, echipa de la Sculeni înainte de termen ar fi devenit campioană a raionului. Dar fotbalul este interesant anume prin faptul că el nu tolerează diferite combinații și foarte multe se termină altfel decât se aștepta. Fotbaliștii din Costuleni au obținut victorie cu scorul de 4:0 și continuă lupta pentru titlul de campion. Dacă ne uităm doar la scorul meciului, atunci s-ar părea că sportivii din Costuleni au obținut victoria foarte simplu. De fapt, a fost cu totul altfel. Pe teren, cea mai mare parte a timpului s-a dat o luptă de la egal la egal, dar gazdele au fost mai motivate și mai norocoase. Cred că suporterilor le-a plăcut jocul, atitudinea și comportamentul jucătorilor pe teren. Pe când lor, la sigur, nu le-a plăcut întârzierea de 45 de minute, în legătură cu faptul că mult timp nu au putut găsi un polițist și un medic, fără de care meciurile de fotbal nu pot avea loc. Un polițist, cu chiu cu vai, au găsit, pe când medic au trebuit să-l numească pe primul suporter care le-a nimerit în cale. Bine că fotbaliștii au jucat fără brutalități și nepolitețe, plus faptul că din componența echipei din Zagarancea făcea parte un fotbalist cu studii medicale, care reușea să acorde și asistență. Nu-i stă bine echipei care pretinde să se califice în divizia B a fotbalului moldovenesc să aibă o asemenea atitudine față de organizarea meciurilor.

Alte meciuri ale etapei s-au încheiat cu următoarele rezultate: Bumbăta – Condrătești 2:2, Boghenii Noi – Mănoilești 0:3, Sculeni – Măcărești – victorie tehnică a gazdelor din cauza neprezentării, DR Vest – „Atilla” 0:3.

Ce a mai rămas din campionat? A rămas cel mai interesant lucru – repartizarea locurilor pe podium. Să începem cu meciul pentru „bronz”: Zagarancea – Bumbăta, care va avea loc pe stadionul orășenesc. Poziția echipelor în lupta pentru „bronz” este următoarea: „Atilla” – 19 puncte (echipa din Ungheni a încheiat campionatul), Zagarancea – 18, Bumbăta – 16. Puteți calcula variantele.

În lupta pentru primul loc totul este mult mai simplu: cine va câștiga meciul Sculeni – Costuleni, acela va deveni campion al orașului (egalitatea va fi în favoarea fotbaliștilor din Sculeni). Meciul pentru aur este programat pe duminică, la Sculeni, și sperăm că acesta va avea loc la nivelul organizațional respectiv și lupta pretendenților la medalii va fi interesantă.

