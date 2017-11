Campionatul raionului Ungheni la fotbal. Pasiunile s-au aprins cu o nouă forță



Meciurile din penultima, a zecea etapă din cadrul campionatului raionului la fotbal au avut loc. Vom spune de la bun început că meciul „vital” anunțat anterior Sculeni – Costuleni a fost amânat, în schimb, în cadrul etapei s-a desfășurat încă un meci din aceeași categorie Sculeni – Zagarancea, transferat din etapa IV.

În acea zi posomorâtă de duminică pe malul Prutului fierbeau patimi de invidiat. Meciul a fost plin de emoții, evenimente și s-a încheiat cu victoria echipei din Sculeni – 3:2. După acest rezultat, fotbaliștii de la Sculeni au făcut un pas mare spre titlul de campion, în timp ce adversarii lor din Zagarancea de la acest titlu s-au îndepărtat. Cu toate acestea, echipele trebuie să desfășoare încă câte două meciuri. Prognozele citiți-le mai jos în analiza clasamentului.

Vom examina în grabă rezultatele altor meciuri din etapă și vom apela la clasament. Fotbaliștii din Condrătești au învins echipa poliției de frontieră DR Vest – 2:1, Bumbăta cu încredere a câștigat în fața celor din Mănoilești – 7:3, deși după prima repriză pierdea cu 1:3, iar echipa din Măcărești nu a putut să se mobilizeze și să vină la meciul cu „Atilla”, care, de facto, și-a depus împuternicirile de campion.

Clasamentul arată astfel: Sculeni – 22 de puncte, Costuleni – 21, Zagarancea – 18, „Atilla” – 16, Bumbăta – 15. Tuturor echipelor le-au mai rămas de disputat două meciuri, unghenenilor – unul.

Pentru ca fiecare să poată să reflecteze și să se antreneze în prognoze vom anunța calendarul meciurilor următoare ale echipelor din grupul liderilor. Duminică, 5 noiembrie, în cadrul etapei a 11-a vor juca: Bumbăta – Condrătești, Costuleni – Zagarancea, „Atilla” – DR Vest și Sculeni – Măcărești. După ei va fi disputat meciul amânat Sculeni – Costuleni (foarte probabil că acesta va fi „de aur”) și repetarea meciului Zagarancea – Bumbăta.

În viitorul apropiat, pe terenurile de fotbal din raionul Ungheni va fi o atmosferă incandescentă. Pasiunile din jurul fotbalului au ajuns la punctul de fierbere, de le-ar ajunge tuturor bun-simț de a nu transforma fotbalul în altceva, ceea ce vedem în viața de zi cu zi.

