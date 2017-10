Campionatul raionului Ungheni la fotbal: sunt cunoscuți cei trei favoriți



După o mică „fâșie gri” în care a nimerit campionatul raionului la fotbal, etapa a IX-a a fost realizată în întregime, cu excepția meciului Măcărești – DR Vest, care a fost transferat la inițiativa polițiștilor de frontieră. În ceea ce privește acea „fâșie gri”, aceasta a constat dintr-o serie de neprezentări, proteste privind rezultatul meciului și meciul neterminat Zagarancea – Bumbăta, care va fi disputat repetat la sfârșitul campionatului, pe stadionul orășenesc.

Trecem la etapa a IX-a și menționăm că cel mai mare interes a trezit meciul Costuleni – „Atila”. Potrivit arbitrului meciului, Vitalie Barila, echipele au decis să facă un cadou suporterilor și, gândindu-se prea puțin la apărarea porților, au organizat un schimb de goluri, în care un pic mai norocoși au fost fotbaliștii din Costuleni – 6:4. Echipa din Mănoilești a învins echipa din Condrătești – 5:2, iar Zagarancea, în Boghenii Noi, nu le-a lăsat șanse fotbaliștilor din localitate – 6:2.

În ceea ce privește lupta pentru titlu, fără a ofensa alte echipe, vom spune că s-au conturat trei favorite, care vor conduce lupta pentru trofeul onorific. Lider în clasament este echipa din Costuleni – 21 de puncte (după 8 meciuri). Apoi urmează fotbaliștii din Sculeni – 19 puncte și Zagarancea – 18 (după 7 meciuri).

În următorul tur, la X-lea, meciurile sunt programate pe 29 octombrie. Extrem de important pentru ambele echipe va fi duelul dintre echipa din Sculeni și cea din Costuleni.

