Campionatul raionului Ungheni la fotbal



Tweet



Tweet

În cadrul campionatului raionului la fotbal s-au disputat meciurile din etapele 2 și 3. La întâietate au participat și fotbaliștii din Măcărești. În a doua etapă a avut loc un meci care a atras o mare atenție din partea microbiștilor. Și cum putea fi altfel, dacă au jucat actualul campion, echipa „Attila” din Ungheni, și medaliata cu argint la campionatului trecut, echipa din Sculeni. Abia s-a auzit fluierul de start, că gazdele au deschis scorul. Cu toate acestea, fotbaliștii de la Sculeni nu au fost demoralizați și la începutul reprizei a doua au ieșit înainte – 3:1. Jocul a continuat ca pe balansoar și la sfârșitul meciului „Attila” a reușit să câștige cu demnitate – 4:3. Dar jucătorii de fotbal de pe malul Prutului și-au arătat tăria de spirit și în prelungiri au redus meciul la egalitate – 4:4.

Unul dintre cei mai dedicați fani de la tribune a fost antrenorul echipei din Zagarancea, Sebastian Andriuță, care îi studia pe viitorii săi adversari: „Este un meci foarte interesant și captivant. În acest an nici chiar în Divizia B nu am văzut astfel de lupte. Am reușit să trag cu ochiul la câte ceva la viitorii adversari, trebuie să fie gata de surprize”.

Iar surprizele nu au întârziat să apară, așa că în a treia etapă fotbaliștii din Zagarancea s-au întâlnit cu „Attila”. Probabil, multe din cele văzute fotbaliștii din Zagarancea au înțeles și au aplicat în joc, fiindcă au reușit să obțină o victorie dificilă asupra campionului – 2:1.

Menționăm jocul ferm la start al fotbaliștilor din Costuleni, care au știut să câștige trei meciuri. În turul trei costulenenii au smuls victoria, în Bumbăta, de la echipa puternică din localitate – 1:0.

Celelalte meciuri din etapele 2 și 3 s-au încheiat cu următoarele rezultate: Costuleni–Mănoilești – 5:4, Condrătești–Boghenii Noi – 0:0, Sinești–DR Vest (poliția de frontieră) – 2:2, Sculeni–Condrătești – 7:0, Mănoilești–Măcărești – 5:2.

Etapa a patra va avea loc duminica viitoare, pe 17 septembrie.

You can leave a response , or trackback from your own site.