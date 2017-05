Campioni sunt elevii de la LT „Mihai Eminescu”



Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni au devenit învingători la Campionatul republican „Liga preuniversitară la minifotbal”, ediția 2017. Aceștia și-au măsurat forțele cu alte echipe din întreaga țară, însă au obținut cel mai bun scor. Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău, timp de patru zile, în perioada 27-30 aprilie.

Potrivit profesorului de la liceu, Dumitru Cebotaru, echipa învingătoare a jucat în semifinale cu elevii de la LT „B. P. Hasdeu” din Chișinău. Primii au câștigat cu scorul de 8:3. În finală au jucat unghenenii și colegii lor de la LT „Petru Movilă” din capitală. Meciul a fost unul decisiv, iar liceenii ungheneni au obținut victoria absolută, marcând 12 goluri în poarta adversarilor. Scorul a fost de 12:0.

„Am muncit patru ani ca să avem acest rezultat”, a punctat Dumitru Cebotaru. Dănsul mai zice că pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice s-au antrenat atât în sala de sport a instituției, precum și la stadionul municipal. Curând vor avea posibilitatea să „încerce” și terenul de minifotbal, care este amenajat pe teritoriul liceului. Directoarea instituției, Lionora Filipovici, a declarat că la sfârșitul lunii mai lucrările de amenajare a acestuia vor finaliza cu instalarea covorului artificial, oferit de Federația Moldovenească de Fotbal. Anual, din bugetul instituției, se cheltuiesc circa 50-70 de mii de lei pentru procurarea inventarului și echipamentului sportiv.

De notat, echipa de la instituția în cauză a obținut locuri de frunte și la alte probe sportive. Bunăoară, la baschet e pe poziția a doua, la concursul „Starturi vesele” – pe a cincea.

