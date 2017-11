Cantinele sociale: între inițiativă și realizare



În 2014, Episcopia de Ungheni și Nisporeni își propunea să fie începută construcția cantinelor sociale pe lângă biserici. La acea dată Episcopul Petru declara: „Trebuie să facem cât mai multe acte de caritate, lumea să audă că sfânta biserică îi sprijină în clipele grele”. Pentru a afla ce se întâmplă la acest moment și dacă inițiativa episcopiei se realizează i-am contactat pe reprezentanții acestei instituții: Vadim Corostinschi, secretar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, și Bartolomeu Turtureanu, protoiereul Protopopiatului de Ungheni. Din cele 40 de parohii, în 15 activează cantine, dar care funcționează într-un fel mai diferit decât modelul clasic de cantină socială. „Sunt organizate mese pentru enoriașii mai defavorizați, sporadic, în dependență de posibilitățile parohiei”, ne spune Bartolomeu Turtureanu. Secretarul episcopiei, Vadim Corostinschi, a menționat că în orașul Ungheni activează două cantine sociale: una – la mănăstirea ”Sf. Gheorghe” și alta – la catedrala „Al. Nevski”. „Ce-i drept, la catedrală aceste prânzuri sunt luate afară, sub cerul liber”, concretizează secretarul. Bartolomeu Turtureanu a adăugat, că odată cu finisarea construcției Catedralei Episcopale, la primul nivel va activa o cantină socială. O altă cantină este prevăzută și la biserica ”Sf. Luca” de pe lângă Spitalul Raional. Întrebat cine prepară mâncarea și din ce bani se procură produsele pentru aceste cantine mai atipice, Bartolomeu Turtureanu ne-a spus că se face din sursele fiecărei parohii și nu este angajat vreun bucătar, ci femeile din localitate gătesc bucatele. În bisericile din localitățile rurale mesele sunt luate într-o încăpere numită în popor „storojcă”.

