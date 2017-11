Caritate și tradiție la hramul LT „Mihai Eminescu”



Tweet



Tweet

A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, atunci când Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Ungheni își sărbătorește hramul de sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, colectivul acestei instituții își îmbracă hainele de sărbătoare. Anul acesta data de 21 noiembrie a fost sărbătorită în premieră printr-un târg de caritate, la care elevii au adunat bani, pe care ulterior i-au oferit celor doi elevi, Nicolae și Ianis, care, de altfel, sunt și beneficiari ai Centrului de zi pentru copiii și tineri „Casa pentru toți”.

După târgul de caritate, a urmat partea festivă a sărbătorii la care au fost prezenți profesori, elevi, directori de la alte instituții, colegi de la licee teoretice cu aceeași denumire din Bălți, Fălești și Iași, precum și oficialitățile orașului și raionului.

Având în vedere dimensiunile spirituale ale sărbătorii, la eveniment a fost invitat pentru prima oară în această instituție Preasfințitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni. Acesta, la rândul său, a venit cu o distincție cu icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț, care de altfel este și singura distinție cu această icoană, către directorul liceului Petru Langa. Episcopul a ținut să aprecieze funcția grea care îi revine directorului instituției, dorindu-i acestuia putere, răbdare și înțelepciune, să fie ca un tată bun și blând pentru vlăstarii de care într-o bună zi ne vom mândri. Cu o îndrumare dânsul a venit și pentru elevi, și anume de a asculta povețele profesorilor, de a-și căpăta o bună profesie pentru viitor, pentru a fi mândri de ei.

Iar Petru Langa a men-ționat că pe lângă educație, trebuie să ne îngrijim și de suflet. Iar această sărbătoare este anume una pentru suflet: „Le mulțumesc tuturor celor care ni s-au alăturat și celor care au participat la târgul de caritate. Prin momentele artistice pe care le-am pregătit am vrut să ajungem la acele coarde, neatinse, de timpul de afară care ne grăbește și ne pune alte valori, dar uite că adevăratele valori sunt printre noi, în instituțiile școlare, pe chipurile elevilor”.

Atmosfera caldă și ac-tivitățile de suflet au fost remarcate și de către preșe-dinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, care a venit cu un cadou practic și necesar instituției și anume o imprimantă. În numele Direcție Educație, Galina Grițco, șefa secție politici educaționale și management, responsabilă de predarea limbilor străine, a oferit colectivului liceului o diplomă de gratitudine în semn de recunoștință pentru promovarea tradițiilor naționale și a valorilor spirituale.

Festivitatea a continuat cu un program artistic pregătit de elevi, care a culminat cu un recital de muzică populară interpretat de Silvia Zagoreanu.

You can leave a response , or trackback from your own site.