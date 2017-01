„Carte cu Personalitate” pentru cititorii din Negurenii Vechi



Orice sărbătoare, întâlnire trebuie să finalizeze cu un rezultat de care să beneficieze şi comunitatea. Nu e suficient să ne bucurăm de succes într-un cerc restrâns, dar să dăm viaţă faptelor bune şi de folos. Sunt reflecţiile celor pe care dumneavoastră, dragi cititori, i-aţi nominalizat drept cei mai de succes şi inspiraţi oameni din raionul Ungheni– Personalităţile anului 2016. Împreună cu ei, ziarul UNGHIUL a decis ca în fiecare an, odată cu ceremonia de decernare a diplomelor, să desfăşoare campanii de caritate, acţiuni sociale.

Anul precedent, de bunăvoinţa şi mărinimia Personalităţilor anului 2015 s-a bucurat o familie cu cinci copii din oraşul Ungheni. Anul acesta, contextul activităţii a fost schimbat. A fost lansată acţiunea „Carte cu Personalitate”.

Datorită contribuţiei celor zece nominalizaţi şi a echipei ziarului au fost procurate cărţi în valoare de 3100 de lei. Majoritatea dintre acestea sunt pentru copii, cărţi de poveşti, poezii, lucrări ale scriitorilor basarabeni, clasici şi contemporani, despre folclorul, istoria neamului nostru, volume de enciclopedii. Împreună cu lucrările donate, la cititorii mici a ajuns şi o carte mai specială – „Enciclopedia copiilor”. Iurie Vrabie, directorul SRL „Prog-Agroter”, Valea Mare, pe lângă donaţia de bani, a procurat şi volumul respectiv pe care l-a dăruit cu drag tinerilor cititori. Iar cei mai mici cititori prezenţi în acea zi la bibliotecă au primit şi pachete cu dulciuri procurate de Nicanor Buzovoi, directorul SRL „Agrosfera BM”, Pârliţa.

Pe 17 ianuarie cărţile au fost donate Bibliotecii Publice din satul Negurenii Vechi, iar cititorii au mulţumit pentru gestul făcut. De ce a fost aleasă această instituţie? Potrivit Nadejdei Mihai, şefa Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”, în bibliotecile de pe teritoriul primăriei fondul de carte e mai sărac, predominând literatura în limba rusă sau scrisă cu grafie chirilică. Acest fapt a fost confirmat şi de către şefa bibliotecii săteşti, Daniela Iorgu: „Avem nevoie să suplinim fondul de carte cu literatură în limba română. Multe cărţi sunt foarte vechi, iar literatură pentru copii nu e destulă, ei fiind principalii beneficiari”. Pe parcursul anului trecut, din spusele Danielei Iorgu, au fost înregistrate circa 3000 de vizite la bibliotecă, numărul utilizatorilor depăşeşte cifra de 200, cei mai activi fiind peste 100, în mare parte, elevi.

Primarul comunei Negurenii Vechi, Ion Rabacu, a spus că şi-ar dori ca din bugetul local să planifice o sumă mai mare pentru dotarea bibliotecilor cu literatură nouă. „Ultima înnoire mai considerabilă a fondului de carte a fost prin 2013, acesta fiind repartizat de la biblioteca raională”, explică edilul. Anul trecut, primăria a cumpărat cărţi pentru această bibliotecă în sumă de 1700 de lei. Aceeaşi sumă este planificată şi pentru anul în curs.

Acum, condiţiile în bibliotecă sunt bune. Încăperea este încălzită, reparată. Activează şi o sală cu trei computere, unul fiind procurat din bugetul local, iar celelalte două, imprimanta, boxele, căştile, microfoanele fiind donate în cadrul Programului Novateca. Cu trei ani în urmă, biblioteca se afla în clădirea Casei culturii. Fiindcă aceasta nu avea sistem de încălzire, aerisire, cărţile au prins mucegai. De aceea s-a decis ca locaţia bibliotecii să fie schimbată în clădirea unde se află primăria. „În aceste condiţii şi utilizatorii au devenit mai mulţi. Alături avem un parc, pe care l-am amenajat, unde accesul la internet este liber. Cei care vin aici trec şi pe la bibliotecă”, se bucură Ion Rabacu. Pe viitor, autorităţile locale intenţionează să identifice surse pentru a procura şi mobilier nou.

