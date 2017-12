Cartierele periferice ale Ungheniului nu sunt văzute din birourile primăriei



Drumuri pricopsite unde praful și gropile domnesc dintotdeauna, străzi, care nu au mai văzut o mână de asfalt de mai bine de un sfert de secol și transport public bun de dus cartofi – acestea sunt doar câteva din aspectele negative ale cartierului Ungheni-Deal de care se plâng localnicii de acolo.

„Drumurile noastre sunt atât de rele, încât îți vine greu să mergi și pe jos, darămite cu maxi-taxi sau mașina personală. Și mai rea este atitudinea șoferilor din transportul public. Abilitățile lor de șoferi lasă de dorit, întrucât conduc de parcă ar avea saci cu cartofi și nu oameni. Din cauza mijloacelor de transport învechite și mici, nu încap toți copiii pentru a merge la școală și, cum deseori se strică în drum, noi, locuitorii din zona respectivă, întârziem la serviciu. Cea mai mare provocare este iarna, atunci când nici măcar nu mai poate urca maxi-taxiul până în deal, iar oamenii sunt nevoiți să coboare pe jos până în vale 1-2 kilometri prin vânt, ninsoare și ger. Mai greu le vine bătrânilor și femeilor cu copii. De atâția ani ni se promite că vor fi reparate aceste drumuri, dar nimic nu se schimbă. Fiind locuitoare a unui cartier din orașul Ungheni, chiar invidiez unele sate, care au drumuri mai bune ca la noi și transporturi care circulă regulat și mai sigur”, s-a plâns o locuitoare din cartierul cu pricina.

Faptul că unele drumuri din oraș au ajuns să fie într-o stare mai deplorabilă decât cele de la sate și totuși până acum nu s-a întreprins nimic în acest sens ridică multe semne de întrebare în rândul cetățenilor. Dacă a fost sau nu neglijate cererile și demersurile cetățenilor de acolo am discutat cu unul dintre consilierii municipali, Alexandru Sidorenco. „Pentru toate drumurile din oraș există deja o planificare de reparare și modernizare a acestora. Cu părere de rău, nu sunt finanțe, pentru fiecare drum făcut s-au luat credite. Nu există cartiere favorizate. Drumurile se fac în dependență de numărul de locuitori, care vor beneficia de acel drum și totodată de numărul de cereri. Cred că cetățenii din Ungheni-Deal au fost mai pasivi la capitolul acesta și din acest motiv nu s-a întreprins nimic”, a declarat consilierul.

Veronica Rudii, liderul unui grup de inițiativă în cartierul respectiv, spune însă contrariul. Dânsa menționează că încă în anul 2014 a făcut două demersuri către primărie pentru a rezolva problema transportului public, căci la cea mai mică ploaie maxi-taxiul nu se mai urcă până în deal. Problema a fost parțial rezolvată abia în 2016, când s-a făcut o porțiune de drum în variantă albă. Fericirea însă nu a durat prea mult. Odată cu prima zăpadă, conducătorii auto din transportul în comun au refuzat din nou să mai urce în deal din cauza pericolului de derapaj. Singura soluție rămâne schimbarea traseului. După cum a menționat Veronica Rudii, câteva schimbări s-au făcut în acest sens – s-au amenajat două stații, după care lucrurile s-au stopat din nou. „Din câte am auzit atunci, schimbarea traseului presupunea și modificarea graficului, și costuri suplimentare, pe care firma care asigura transportul public ar fi refuzat să și le asume. Cred că principala problemă a fost totuși comunicarea insuficientă dintre cetățeni și autoritățile publice locale. Dacă printre noi s-ar fi aflat un consilier municipal sau agent economic, situația s-ar fi rezolvat mult mai repede”, a mai adăugat Veronica Rudii.

Menționăm că decizia privind modificarea traseului pe ruta nr. 4 de transport public spre cartierul Ungheni- Deal după cum urmează: pe traseul existent, pe str. G. Coșbuc – str. Căpriana – str.Viilor – cotitură la stânga la colţul lotului casei nr. 19A – cotitură la stânga pe str. Deleşti – str. Aurel Vlaicu – Cuza Vodă – str. Căpriana – str. G. Coșbuc, în continuare pe traseul existent, a fost aprobată încă pe data de 20 octombrie, iar executarea deciziei i se atribuia primarului municipului Ungheni, Alexandru Ambros.

