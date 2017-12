Casele unde sărăcia se bate cap în cap cu legea



Săptămâna trecută, Direcția Situații Excepționale Ungheni a continuat campania de informare a populației privind utilizarea corectă a sobelor și a altor aparate de încălzire în perioada sezonului rece. De aceasta dată au fost informați locatarii fostelor cămine de pe strada Crestiuc 10, 12 și strada Ion Creangă 7. Conform proiectului, aceste blocuri nu au fost prevăzute pentru gazificare, iar locatarii urmau să utilizeze doar aparatele electrice. După ce energia electrică a fost scumpită, fiecare familie a căutat o soluție pentru a face economii. Astfel, drept cea mai economă metodă de a se încălzi și a-și asigura o plită, oamenii și-au făcut sobe și și-au procurat butelii de gaz.

Potrivit lui Vladimir Gîrbea, specialist superior în secția apărare împotriva incendiului, această economie le-ar pune viața în pericol. Deși ar putea înlocui aragazul cu o plită electrică, iar sobele cu un convector sau calorifer electric, locatarii dau vina pe scumpirea energiei electrice și motivează că bugetul lor este prea mic pentru a acoperi astfel de cheltuieli. „Funcția noastră este să-i convingem și să-i informăm de riscurile la care se expun. Este interzis utilizarea buteliilor de gaz, mai ales în aceeași încăpere cu aragazul, de sobe nici nu mai poate fi vorba. Pe lângă riscul de intoxicație sau incendiu se mai plâng și vecinii că le sunt afumate hainele. Sperăm că locatarii ne vor asculta recomandările și vor realiza că viața lor este mult mai prețioasă, iar paza bună trece primejdia rea”, a relatat specialistul. Vladimir Gîrbea a mai adăugat faptul că și primăria ar trebui să se gândească la aceste familii.

În același timp, Mihai Covată, locotenent-colonel și șeful secției apărare împotriva incendiului, spune că în fiecare an îi înștiințează pe locuitorii acestor blocuri și ei dau din umeri și nu întreprind nicio schimbare. Acum câțiva ani, când au fost amendați, s-a văzut și o îmbunătățire, dar după aceasta au trecut la vechile obiceiuri. Anul trecut chiar în preajma sărbătorilor de iarnă în unul din acele cămine a explodat o butelie, iar incidentul a făcut câteva victime și a distrus o locuință, cu toate acestea ei nu conștientizează pericolul. Dacă s-ar da și amenzi poate că ar fi mai responsabili.

