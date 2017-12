Câte doi, câte doi…



Tweet



Tweet

Pentru sărbătorile de iarnă primăria capitalei își va împodobi propriul brad, iar guvernul – bradul său. Sărbătorim, oficial, Crăciunul de două ori: și pe stil nou, la 25 decembrie, și pe stil vechi, la 7-8 ianuarie. Anul Nou unii îl marchează în post cu mese doldora de mâncăruri și băuturi la 1 ianuarie, iar alții – la 14 ianuarie. Sunt două mitropolii ortodoxe cu aceiași sfinți și aceleași sărbători pentru creștini. Până și medicina e de două tipuri: una pentru alegătorii simpli, iar alta – pentru aleșii cei mari. Chiar dacă se spune că sistemul de pensii a fost unificat, unii primesc pensii mizere, iar pentru deputați, miniștri, procurori, judecători acestea se calculează după alte criterii. O justiție omoară omul numai pentru depășirea vitezei, iar alta îi lasă la libertate pe cei care fură miliarde… Parcă am trăi în lumi paralele.

You can leave a response , or trackback from your own site.