Catering în școli și grădinițe: soluții și impedimente



Tweet



Tweet

Catering este un proces centralizat de asigurare a alimentaţiei pentru diferite grupuri de populaţie, inclusiv generaţia în creştere, pacienți din spitale și din alte instituții. În ultima perioadă problema alimentației în instituțiile de învățământ s-a abordat de mai multe ori. Fie că era vorba de necesitatea amenajării blocului alimentar, fie de nerespectarea condițiilor de păstrare a alimentelor ușor alterabile. În majoritatea cazurilor s-ar fi pus în discuție lipsa de specializare a bucătarilor din școli, grădinițe și spitale. Sistem de alimentație cu nereguli

În conformitate cu cerințele Direcției pentru Siguranța Alimentelor Ungheni, respectarea lor în sistemul de alimentație din instituțiile menționate mai sus întrece orice măsură. Șeful direcției, Valeriu Echim, a precizat că blocurile alimentare ar avea nevoie de investiții colosale, pentru a fi aduse în concordanță cu cerințele actuale. Cele mai accentuate probleme sunt în sate, unde utilajele nu au fost schimbate încă din anul 1960. Acolo practic este imposibil de a păstra alimentele conform prevederilor în vigoare. Și lipsa cadrelor, care posedă cunoștințe în domeniul alimentației, ar fi o mare problemă, a mai spus dânsul. Nu fiecare poate să participe la procesul de recepționare, păstrare și pregătire a alimentelor. Potrivit lui în urma unui control desfășurat în toate blocurile alimentare s-au depistat nereguli în ceea ce privește calitatea produselor, existența certificatelor de însoțire a produselor, lipsa caietului de sarcini și nerespectarea condițiilor de păstrare a alimentelor.

„Pentru toate aceste probleme eu văd o singură rezolvare. Vreau să spun că ar fi un proiect-pilot. Decât să se investească sume colosale în toate blocurile alimentare, mai bine să fie creat unul singur conform tuturor prevederilor și să se implementeze serviciul de catering. Acum mașinile de deservire pot fi dotate în așa fel încât mâncarea să ajungă caldă la copii. Ne putem gândi chiar și la sigilarea acesteia în vase de unică folosință. Așa am putea și noi supraveghea mai bine sistemul de alimentație” ne-a declarat Valeriu Echim. Proiect-pilot cu impedimente Dacă este sau nu o soluție implementarea cateringului în spitale, școli și grădinițe, reporterii publicației „Unghiul” au consultat și alte păreri. Raisa Popovici, medicul-șef al Centrului de Sănătate Publică, a fost destul de rezervată în această privință. „Cu referire la posibilitatea creării serviciului de catering, până în acest moment, după părerea noastră, în teritoriul administrativ nu sunt create şi prezentate posibilităţi de asigurare a acestuia din mai multe considerente şi care nu se prevăd în viitorul apropiat. Cele mai accentuate impedimente sunt: lipsa specialiştilor iniţiaţi în nutriţie, alimentaţie sănătoasă, dietologi; situaţia economică, financiară, care nu permite a dezvolta această activitate și lipsa unui concept aprobat la nivel naţional, care ar prevedea nişte continuităţi legale la acest compartiment”, a conchis Raisa Popovici.

Problema am abordat-o și cu directoarea școlii de circumscripție din Boghenii Noi, Rodica Roșca. După cum ne-a mărturisit dânsa, în privința acestei idei are anumite rezerve. „O astfel de soluție ne-a propus și șefa Direcției Educație, Iulia Pancu, pentru a livra mâncarea pregătită în cantina din Boghenii Noi la Boghenii Vechi și Poiana. Chiar și în acest caz suntem rezervați, deși este vorba de 6 km distanță. Din cauza așezării geografice, pe timp de iarnă lucrurile se complică. Cu deszăpezirea e mai greu la noi, pe dealul de la Mircești autobuzul rămâne deseori blocat câteva ore la rând. Dacă ar fi să se facă această cantină unică la Cornești, poate ar fi posibil, dar ca bucatele să fie livrate de la Ungheni, de la o distanță de 36 km, eu nu văd acest proiect unul de succes”, a explicat directoarea instituției. Dacă ar fi sau nu posibilă implementarea serviciului de catering, deja rămâne de văzut. Întrucât soluțiile se bat cap în cap cu diverse impedimente, realizarea acestuia necesită mai întâi o înțelegere și o conlucrare între toate organele implicate și responsabile de aceasta.

You can leave a response , or trackback from your own site.