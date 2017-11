Cauza tragediei – neatenția



Tweet



Tweet

Medeleni. Din cauza neatenției, un bărbat în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața. Tragedia s-a întâmplat săptămâna trecută. Aflându-se la lucru în câmp cu tractorul, care s-a defectat între timp, victima ar fi încercat împreună cu un coleg să-l repare. Ultimul ar fi urcat la volanul tractorului, încercând să-l repună în funcție, și l-ar fi lăsat. La un moment tractorul de model T150 s-ar fi pornit și bărbatul care ar fi fost alături a nimerit sub roți. Ambulanța a transportat victima la spital.

Conform Liliei Covaliov, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului de poliție Ungheni, bărbatul a decedat în secția reanimare a spitalului, iar pe cazul dat a fost pornit un dosar penal. Pentru mai multe detalii l-am contactat și pe primarul comunei Petrești, Serghei Gorea, care ne-a spus că nu cunoaște detaliat cazul, cu toate că tractorul, care nu a putut fi oprit, ar fi intrat în localitate, stricând câteva garduri, dar ne-a oferit datele de contact ale polițistului de sector.

You can leave a response , or trackback from your own site.