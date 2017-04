Caz de braconaj la Valea Mare



Pe 3 aprilie, la ora 20.30, în pădurea din Valea Mare, echipa mobilă a Direcției Regionale Vest a Departamentului Poliției de Frontieră a MAI, a depistat un căprior mort. Animalul era prins într-un laț din fir metalic. În apropiere au mai fost depistate încă 2 lațuri metalice montate, cel mai probabil în acelaşi scop. În cadrul examinării s-a stabilit că animalul este mascul şi are o vârsta aproximativă de 2 ani.

Angajații Direcției Regionale Vest au sesizat Inspecţia Ecologică Ungheni despre cazul respectiv, calificat ca fiind unul de braconaj. Potrivit șefului inspecției, Vadim Dadus, nu se cunoaște persoana care a comis cazul de braconaj. „A fost întocmit actul inspectării cerințelor privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale. Totodată s-a înștiințat Întreprinderea Silvică de Stat „Silva-Centru” Ungheni, s-u dat indicații obligatorii de consolidare a acțiunilor de pază a fondului forestier gestionat pentru prevenirea și depistarea cazurilor de braconaj”, a subliniat Dadus. Prejudiciul cauzat regnului animal constituie 5000 lei.

La moment, cazul este investigat de către colaboratorii Direcției Regionale Vest.

