Ce bine mai trăim!



Tweet



Tweet

Privind uneori emisiunile unui canal de televiziune, îmi vine imediat să-mi ciupesc obrazul: dorm și visez sau trăiesc în altă lume? Zi de zi și seară de seară oamenilor li se tot spune ce viață fericită au ei acum sub iscusita conducere a guvernanților din coaliția majoritară, chiar dacă aceasta ar fi fost înjghebată prin furt și din mers, câtă democrație și transparență domnește pretutindeni, ce eforturi se depun pentru realizarea reformelor în interesele cetățenilor… Ai impresia că trebuie de făcut câțiva pași și cu toții ne vom pomeni… în rai. Poate acolo, în lumea celor de sus, acesta a și venit deja, pe când cei de jos continuă să fie hrăniți în fond doar cu promisiuni, angajamente, strategii, programe, proiecte…

