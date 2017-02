Ce e bine şi ce rău



Deunăzi, o orheiancă declara cu seninătate la un post de televiziune, că poate şi ar fi furat el ceva, dar acesta face chiar foarte mult şi pentru oamenii din oraş. Cu alte cuvinte, ar trebui să înţelegem, că e rău cel care fură numai pentru sine, dar deja e bun cel care fură pentru sine însă se mai împarte şi cu alţii. Păi, cunoaştem situaţia nu de o zi sau două: omul răzbătător, descurcăreţ sau, cum mai spune moldoveanul, cel care ”ştie a se învârti”, în loc să fie detestat, dispreţuit de toţi, e chiar apreciat şi respectat. Iar dacă acesta se mai şi împarte cu ceea ce a agonisit pe nedrept, de cele mai multe ori poate deveni nu numai îndrumător, ci şi salvator sau conducător de rang înalt. Priviţi cu atenţie în jur: oare nu e aşa?

