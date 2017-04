Ce mai reforme!



Europenii au dat 60 de milioane de euro pentru reformarea justiției. Naivii de ei! De fapt, o reformă în orice domeniu nu este posibilă cu oamenii din vechiul sistem, mai ales dacă aceștia sunt marionetele unuia din umbră. Luați aminte, un primar care, chipurile, nu ar fi intervenit în cazul unei familii social nefavorabile, deși aceasta ar fi de datoria poliției, este reținut de mascații cu arme și dus în izolator, iar înaintea procesului a fost sudată poarta judecătoriei pentru a nu permite accesul susținătorilor săi. Alt primar, care ar fi sustras miliarde, merge liniștit pe lângă mulțimea de cetățeni, salutându-i, zâmbindu-le și fluturându-le din mână ca un Lenin, intră în judecătorie păzit de garda personală, fără mascați, apoi pleacă acasă să bea liniștit cafeaua în casa sa luxoasă. Halal de așa justiție, halal de așa reforme!

