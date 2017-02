Ce mănâncă copiii noștri la școală?



Elevii claselor primare se bucură la școală de un mic dejun gratuit, dar care e achitat din banii statului. Elevii din clasele gimnaziale și liceale deja sunt pe cont propriu. Unii părinți spun că își hrănesc copiii dimineața, chiar dacă iau micul dejun la o oră matinală. Alții au grijă să le pună în geantă pachetul în care ei pot găsi un măr, suc sau o chiflă. Ai treilea se bazează că elevii au posibilitatea să procure ceva în bufetul de la școală.

În ce privește bufetele școlare, atunci în raionul Ungheni în cele circa 50 de gimnazii și licee sunt doar 7. Despre aceasta ne spune Parascovia Zagoreanu, specialistă la Direcția Educație. Activitatea lor este ghidată de un regulament aprobat de către Centrul Sănătate Publică. Bufetele au permisiunea de a comercializa produse alimentare conform unei liste anumite.

Maria Antoniuc, directoarea Gimnaziului „Elada”, Măcărești, spune că aici copiii din familiile social-vulnerabile la pauza mare iau masa alături de elevii claselor primare. În curând în gimnaziu va fi deschis și un bufet, unde toți elevii vor putea procura ceai cald și chifle. Între timp, majoritatea dintre elevi reușesc să facă cumpărături la magazinele din preajma școlii.

Unii manageri ai instituțiilor de învățământ au găsit soluții nu doar pentru a organiza alimentarea copiilor din familiile social vulnerabile și a celor cu cerințe speciale educaționale, dar și a tuturor celor care frecventează școala, desigur, folosind surse extrabugetare. Potrivit Parascoviei Zagoreanu, în liceul „Ion Creangă”, Ungheni toți doritorii pot lua micul dejun, bineînțeles, contra plată. La dispoziția lor sunt puse lunar tichete alimentare. Astfel, zilnic aici sunt alimentați circa 90 de elevi din clasele gimnaziale și liceale, iar cel puțin 20 de copii din familiile social vulnerabile sau care fac parte din grupa celor cu cerințe educaționale speciale beneficiază de micul dejun gratuit.

Rodica Roșca, directoarea Gimnaziului „Anatol Popovici”, Boghenii Noi, se pare că a găsit cea mai bună variantă pentru ca toți cei 85 de elevi din clasele V-IX să beneficieze de dejunuri gratuite. Produsele alimentare sunt procurate din mijloace extrabugetare, care de fapt este donație generoasă venită din partea unui sponsor și transferați într-un cont bancar cu destinație specială.

Responsabilii de la Direcția Educație susțin inițiativa directorilor de a permite activitatea bufetelor școlare, doar copiii de multe ori se rețin în instituții și după lecții, fiind încadrați în diferite activități, iar pentru a crește sănătoși au nevoie și de alimentație corectă.

