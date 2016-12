Ce salarii au unghenenii



Potrivit unui comunicat al Direcției de Statistică a raionului Ungheni, în luna octombrie câștigul salarial mediu a fost de 4215,2 lei, înregistrând o creștere cu 10,1% față de luna respectivă a anului trecut, dar micșorându-se cu 0,5% față de luna septembrie 2016.

În sfera bugetară salariul mediu a constituit 3802, lei, iar în sectorul economic (real) – 4528,3 lei.

Salariile unghenenilor sunt mai mici decât media pe republică, unde salariul mediu e de 5109,2 lei, în sfera bugetară – 4198,8 lei, în sectorul economic (real) – 5488,9 lei). Salariul mediu în octombrie pe activități: Activități economice Octombrie 2016, lei Total economie 4215,2 Agricultura, economia vânatului și silvicultura 3459,6 Industrie 5430,2 Administrația publică și apărare, asigurări sociale obligatorii 4449,7 Învățământ 3813,2 Alte activități de servicii 3546,7 Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate unitățile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

