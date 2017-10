Ce știu copii despre violență?



„Într-o zi mama s-a certat cu tata”, acesta a fost răspunsul unei fetițe de numai 4 anișori când i-am cerut să-mi dea exemplu un caz de violență. Pe cât de amuzant poate părea acest răspuns, pe atât și de îngrijorător. Poate că de multe ori am avut cu toții impresia că atunci când sunt mici, copiii nu înțeleg anumite lucruri. Dar aceștia nu ezită să ne uimească zi de zi.

Lucru demonstrat de micuții de la grădinița „Steluța” din municipiul Ungheni, care au luat cunoștință de termenul de violență și au încercat să se pronunțe împotriva acesteia. Timp de câteva zile copiii au lucrat în echipă și au elaborat fluturași informativi, ce simbolizau mânuțele lor, și aveau inscripționat textul „Stop violenței domestice și traficlui de persoane! Start pentru o viață de calitate în siguranță”. Mesajul a fost transmis comunității prin intermediul unui flashmob în care au fost distribuiți fluturașii trecătorilor în Piața Independenței săptămâna trecută. Totodată, cei peste 50 de copii în vârstă de 3-6 ani din grupele „Spiridușii” și „Fluturașii” au fost antrenați și într-un atelier de ilustrare a tuturor lucrurilor care se opun violenței. Micuții au desenat cu cretă pe astfaltul din piață diverse simboluri, care sugerează pentru ei armonie și fericire.

Educatoarea grupei „Spiridușii”, Tatiana Uzdriș, ne-a explicat că acest eveniment face parte din planul de activități al campaniei de informare „Violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului”: „Aceasta este prima noastră activitate. Vrem să arătăm lumii că suntem mici, dar împotriva violenței. Am oferit și fluturași cu diverse motto-uri în acest sens. Copiii au dorit să arate prin desene ilustrative opusul violenței. Iubirea către cei din jurul nostru este reprezentată prin soare, case, floare, copaci, inimioare. Sperăm că acestea nu vor fi spălate de ploaie prea curând, astfel încât să poată fi văzute de cât mai mulți locuitori ai orașului”. Elena Gurghiș, educatoarea grupei „Fluturașii”, ne-a povestit care este scopul acestor activități: „Am ridicat această chestiune fiindcă într-adevăr este o problemă în țară. La ziua de azi sunt foarte mulți copii abuzați. Noi am încercat pe cât a fost posibil să le explicăm, chiar dacă sunt mici, să facă diferența între bine și rău. I-am învățat să fie buni cu cei din jurul lor și să răspândească doar armonie în mediul din care vin”.

