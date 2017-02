Cea mai de succes femeie-fermier este din raionul Ungheni



Tweet



Tweet

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în colaborare cu partenerii de dezvoltare din domeniul agriculturii, a organizat săptămâna trecută prima ediție a ”Galei Premiilor AIPA”. Gala Premiilor AIPA este un eveniment inedit pentru producătorii agricoli din Republica Moldova care au obținut rezultate tangibile prin investițiile efectuate cu suportul statului în domeniul agricol și care au adus plus-valoare economiei țării. Acest eveniment vine să sprijine şi să încurajeze dialogul între actorii implicați în dezvoltarea agriculturii și a sectorului rural și să aprecieze performanțele şi entuziasmul profesioniștilor din diverse sectoare ale agriculturii: înființarea plantațiilor multianuale, creșterea animalelor de prăsilă, dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, agricultura ecologică, producerea legumelor și fructelor pe teren protejat, etc. Gala Premiilor AIPA are o importantă componentă de responsabilitate socială și oferă participanților oportunitatea deschiderii unei platforme economice informale, prin care sunt puse în valoare posibilitățile de colaborare şi perspectivele de dezvoltare a sectorului agricol. Evenimentul a găzduit peste 200 de producători agricoli, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în sectorul agricol, invitați din toate asociațiile de profil, reprezentanți ai companiilor și mediului de afaceri care vin în sprijinul agricultorilor. Directorul AIPA Nicolae Ciubuc, gazda evenimentului a menționat importanța sectorului agricol în dezvoltarea economiei R. Moldova, sector care merită a fi apreciat și susținut. „Autoritățile statului și producătorii gricoli trebuie priviți în ansamblu, deoarece urmăresc același scop: contribuția la dezvoltarea sectorului agricol. Este absolut firesc și chiar necesar de a veni cu anumit omagiu și aprecieri atunci când se înregistrează succese în domeniu”. Au fost acordate 16 premii pentru diferite categorii. Premiul ”Cea mai de succes femeie-fermier” l-a primit Olga Serbușco, conducătoarea Gospodăriei Țărănești cu același nume din satul Grozasca, care se ocupă cu pomicultura.

You can leave a response , or trackback from your own site.