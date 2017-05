Cei mai buni elevi, premiaţi la „Gala Olimpicilor”



Zi fericită pentru elevii care au obţinut rezultate înalte la olimpiadele republicane pe parcursul acestui an. Zeci de elevi au primit astăzi, 30 mai, premii în cadrul festivității „Gala Olimpicilor”, care a ajuns deja la ce-a de-a VIII-a ediţie.

Evenimentul a devenit o frumoasă tradiție în raionul Ungheni și a adunat laolaltă pe cei mai talentați copii care au demonstrat performanțe academice deosebite la olimpiadele școlare. Parte la acest eveniment au luat atât dascălii acestora, precum şi părinţii lor. Elevii au recunoscut că meritul nu este doar al lor, dar și al dascălilor, și al părinților care i-au susținut, ajutat și i-au făcut să creadă în forțele proprii.

Mai multe detalii citiții în ediția următoare a ziarului Unghiul de la 09.06.2017.

