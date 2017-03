Cei mai buni la tenisul de masă



Duminica trecută, la Școala de Sport pentru copii și juniori din Ungheni a avut loc Cupa orașului Ungheni la tenisul de masă. Evenimentul s-a desfășurat la diferite categorii de vârstă, iar cei care și-au întrecut forțele au fost, în mare parte, elevi de la instituțiile de educație din orașul Ungheni.

Antrenorul Vasile Adam, a comunicat ziarului UNGHIUL, premianții, la diferite categorii de vârstă. Sportivii care au ocupat locurile de frunte, anii de naștere 2007 și mai mici (băieți), au fost: I – Nichita Mandatari, LT „Mihai Eminescu”,, II – Timur Voicu, ȘP „Spiridon Vangheli”, III – Gabriel Didu, LT „Ion Creangă”. Fete: locul I – Gabriela Starciuc, II – Gabriela Morar, III – Alexandrina Burlacu, toate eleve la LT „Ion Creangă”. Anii de naștere 2004 și mai mici- medalia de aur a fost a lui Maxim Nemțanu, LT „Ion Creangă”, de argint a lui Nichita Mandatari, LT „Mihai Eminescu”, iar de bronz – Iurie Maxim, LT „Aleksandr Pușkin”. Fete: locul I -Alina Gaviuc, II – Alexandrina Crețu, eleve la LT „Vasile Alecsandri”, III – Irina Cornuleac, LT „Mihai Eminescu”.

La categoria anii 2000 – 2003 (fete și băieți) cei mai buni au fost: Mihai Caminschi, LT „Ion Creangă”, Ecaterina Toloacă, LT „Vasile Alecsandri”, Igor Mușet, LT „Ion Creangă”.

Anii de naștere 99 – și mai în vârstă: locul I – Dumitru Dilion, LT „Ion Creangă”, Mihai Adam, neangajat, Eugeniu Cebotaru, LT „Ion Creangă”. Fete: locul I – Ecaterina Toloacă, Alina Gaviuc, Ana-Maria Paladi, eleve la Colegiul de Medicină.

La categoria veterani, locurile premiante au fost distribuite astfel: I- Valeriu Colibă, inspector superior Biroul Vamal Ungheni, Ion Nica, Școala raională de sport, Valentin Baran, Școala de Sport pentru Copii și Juniori Ungheni.

