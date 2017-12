Cei mai buni sunt halterofilii din Unțești



În ultima duminică a lunii noiembrie, la Unțești, a avut loc campionatul Școlii Sportive Raionale, ediția IV. Organizarea lui aici nu a fost ceva întâmplător, pentru că, probabil, în țară nu există altă localitate rurală cu o astfel de sală de antrenamente la haltere și atâția amatori, admiratori și susținători ai acestui sport greu în toate privințele, ca aici. Trebuie de menționat că și sala a apărut datorită implicării oamenilor, în primul rând, a animatorului și antrenorului tinerilor halterofili din Unțești, Gheorghe Gorencu.

La deschiderea campionatului au fost prezenți directorul Școlii Sportive, Ion Lazăr, primarul satului Unțești, Nicolae Sorotinschi, și fostul primar, Alexandru Basamalerca, care în timpul mandatului său a făcut multe pentru ca sala să funcționeze și astfel de campionate să aibă loc aici. Au venit să susțină sportivii locuitori ai satului, printre care au fost și părinții participanților la aceste competiții anuale.

Antrenorul a declarat pentru ziarul „Unghiul” că acest eveniment nu ar fi fost posibil dacă nu era sprijinul și ajutorul material al consătenilor care, deși nu mai trăiesc în Unțești, satul natal nu îl uită, cum sunt frații Victor și Sergiu Scutaru, Victor Vieru, originar din Cetireni, Victor Bulican. Ungheneanul Vlad Țurcanu oferă sprijin și ajutor de 4 ani deja. Potrivit interlocutorului, nu ar fi rău, dacă oamenii cu astfel de posibilitate, ar face ceva pentru copii, care sunt viitorul țării noastre. El a avut tot dreptul de a adăuga: așa cum a făcut el, a făcut tot ce a putut.

Primarul Nicolae Sorotinschi a venit cu daruri și, salutând participanții la campionat, dorindu-le succese, i-a felicitat cu ocazia prestatiei de succes la turneul republican de la începutul lunii noiembrie, de unde s-au întors cu o medalie de argint și două de bronz.

Potrivit lui Gheorghe Gorencu, de asemenea, au fost făcute totalurile anului și a menționat că halterofilii din Unțești au câștigat la turnee republicane și campionatul național 18 medalii, iar Dan Tetelea a devenit primul campion al Moldovei între juniori „de la noi”.

„Cred că nu este numărul final de premii, pentru că, până la sfârșitul anului vor avea loc concursuri la Chișinău. Deocamdată îi voi numi cu plăcere pe campionii-halterofili ai școlii noastre – Dan Secrieru, Grigore Gorincioi, Cristi Secrieru, Dan Tetelea, Viorel Antoci, Sergiu Bejenari, Sergiu Vortolomei, Alexandru Calaciov, Vasile Vieru. Printre fete cele mai bune au devenit Tatiana Tetelea și Dana Lebădă. Tuturor le-au fost înmânate diplome și cadouri. Despre acești copii veți auzi încă de multe ori”, a adăugat antrenorul. Valentina Slotina

