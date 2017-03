Cel mai frumos mărțișor-felicitare



Într-adevăr, aceasta a fost cea mai frumoasă felicitare cu prilejul primăverii care a răsunat pe 1 martie în incinta redacției ziarului „Unghiul”. Cu un mărțișor-felicitare ne-au pășit pragul copiii din grupa „Struguraș” de la grădinița „Steluța” din orașul Ungheni. Dedicația în versuri, în care ni s-a dorit căldura primăverii și dispoziție de sărbătoare, rostită de numeroase voci, se va realiza neapărat, altfel nici nu se poate. Fie ca să se împlinească și ceea ce le-am dorit noi – să crească fericiți!

