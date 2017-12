Cele mai bune în clasament



Sâmbătă, 25 noiembrie, la Bălți echipele de fotbal feminin de la Școala Sportivă Ungheni de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a susținut ultimul meci din cadrul campionatului republican la fotbal feminin, zona nord, cu echipa locală „Belcianca”. Unghenenii au participat la două categorii de vârstă: under 14 și under 16, reușind să stabilească un scor egal, la ambele categorii – 2:2. Pentru echipa de junioare (14 ani) ambele goluri au fost înscrise de Luminița Enachi, iar la 16 ani cele două goluri au fost marcate de Cristina Lebedă. Echipele au acumulat 10 puncte din 12 posibile, 3 victorii și o egalitate.

Ion Sacacol, antrenorul echipei, a menționat pentru ziarul „Unghiul” că fetele au demonstrat un joc frumos și un rezultat bun, clasându-se pe locul I pe zona nord cu 28 puncte la activ din 30 posibile (au numai o egalitate). Cele mai multe goluri au fost marcate tot de fotbalistele din Ungheni – 62 și tot acestea au primit cele mai puține goluri – doar 4 pentru prima jumătate a anului fotbalistic 2017-2018. Locul II l-a ocupat „Belcianca” – 20 puncte, dar mai are un meci de disputat.

Contactată de noi, căpitanul echipei categoria de vârstă 16 ani, Anisia Său, ne-a spus: „Meciul a fost dificil și am încercat să câștigăm. Dar, ne bucurăm și pentru această egalitate. La următorul meci negreșit vom învinge.”

Echipa de fotbal feminin junioare va participa duminică la Ciorescu din municipiul Chișinău la un meci de fotbal în sală.

